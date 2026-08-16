Se expande el proyecto gastronómico que tiene a Messi de socio: cuál es el restaurante que abrirá su primera sucursal en España

Se expande el proyecto gastronómico que tiene a Messi de socio. Foto: Instagram @elclubdelamilanesa

La milanesa argentina tendrá una nueva vidriera en Europa y lo hará gracias a Lionel Messi. El Club de la Milanesa, cadena gastronómica de la que el futbolista es socio, prepara su desembarco en Castelldefels, el municipio costero de Cataluña ubicado a pocos minutos de Barcelona.

El Club de la Milanesa llega a Castelldefels: la nueva apuesta gastronómica de la marca donde Messi es socio

El primer restaurante europeo de la firma argentina abrirá en Castelldefels, aunque todavía no se confirmó la dirección exacta del local ni la fecha definitiva de inauguración. Según la información difundida, el proyecto ya se encuentra en etapa de diseño arquitectónico y la idea es que el establecimiento empiece a funcionar durante 2026, en un plazo estimado de entre tres y cuatro meses.

La elección de España no parece casual. La compañía ve en Barcelona/Cataluña un mercado atractivo para iniciar su expansión, ya que la Milanesa es un plato conocido por buena parte del público local y puede funcionar como puente entre la cocina argentina y los hábitos gastronómicos españoles. El plan no se agotaría en Castelldefels: la marca proyecta abrir dos locales más en Barcelona y alcanzar cinco restaurantes en Cataluña durante sus primeros años en Europa.

Lionel Messi es socio de El Club de la Milanesa, la cadena argentina que abrirá su primer local europeo en Castelldefels. Foto: Instagram @elclubdelamilanesa

Cómo nació la alianza entre Lionel Messi y la famosa cadena argentina de milanesas

El Club de la Milanesa nació en 2007 en Argentina y creció hasta convertirse en una cadena reconocida por su carta centrada en distintas versiones de este clásico plato argentino. Actualmente cuenta con casi 70 restaurantes distribuidos entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos, según publicó Metrópoli.

La llegada de Lionel Messi al proyecto le dio a la marca una visibilidad internacional extra. El futbolista se incorporó como socio inversor en 2025, en momentos en que la empresa empezaba a trazar una estrategia de crecimiento fuera del país.

La alianza tiene un costado simbólico potente: Messi, ícono argentino global, aparece asociado a una comida profundamente vinculada a la identidad familiar y popular del país.

La millonaria inversión detrás de la llegada de El Club de la Milanesa al mercado europeo

El salto a Europa forma parte de un plan de expansión más amplio, impulsado por una inversión cercana a los seis millones de euros, según distintas publicaciones sobre la operación. Ese desembolso incluye no solo nuevas aperturas en España y Argentina, sino también una planta de producción en Tigre, provincia de Buenos Aires, pensada para multiplicar la capacidad industrial de la compañía.

Lionel Messi es socio de El Club de la Milanesa, la cadena argentina que abrirá su primer local europeo en Castelldefels. Foto: Instagram @elclubdelamilanesa

La nueva estructura productiva será clave para abastecer el crecimiento. De acuerdo con reportes del sector, la planta permitirá aumentar de manera significativa la elaboración mensual de milanesas y acompañar tanto la expansión de restaurantes como la llegada a otros canales comerciales. La propuesta mantendrá buena parte de la carta argentina, pero también incorporará productos adaptados al gusto del mercado español.

Con el desembarco en Castelldefels, El Club de la Milanesa buscará medir su potencial en un territorio muy ligado a la historia personal de Messi, que vivió durante años en la zona mientras jugaba en el Barcelona. Si el primer paso funciona, la cadena intentará convertir a Cataluña en la base de una expansión mayor dentro de España y, más adelante, hacia otros destinos europeos.