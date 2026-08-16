Alerta en Boca por las lesiones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano: se pierden la vuelta contra Recoleta

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. Foto: NA

Las alarmas se encienden en Boca Juniors por varias lesiones. Después del empate 1-1 contra Platense como visitante, el equipo de Rodolfo Arruabarrena retomó los entrenamientos pensando en la revancha contra Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pasado el mediodía, el “Xeneize” recibió una durísima noticia: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino están lesionados y no viajarán a Paraguay para el duelo del martes. Además, probablemente no estén tampoco en el duelo ante Racing, el próximo domingo por el Torneo Clausura.

El plantel azul y oro trabajó con la mente puesta en el duelo ante el conjunto paraguayo como visitante este martes desde las 19.00, en una llave que tiene a los de La Ribera con ventaja, ya que se impuso por 3-1 en la ida, como local en el Tomás Adolfo Ducó.

Leandro Paredes salió lesionado ante Platense. Foto: Captura

Qué le pasó a Paredes, Pellegrino y Lozano

La principal inquietud de Rodolfo Arruabarrena quedó centrada en el estado físico de tres futbolistas que terminaron con molestias: Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Leandro Paredes. El caso del zaguero fue el que más preocupación generó, ya que dejó la cancha entre lágrimas al cierre del primer tiempo, tomándose la parte posterior de la pierna izquierda.

Tras el partido, el entrenador intentó llevar algo de calma, aunque reconoció que deberán esperar los estudios médicos. “Ha tenido una sobrecarga. Vamos a ver durante estos días. Lo mismo que Lozano. Lea tuvo alguna molestia pero no creo que sea nada importante”, explicó en conferencia de prensa.

Sobre Paredes, remarcó que el mediocampista sintió la molestia al inicio, pero continuó jugando, hizo cambios de frente y hasta remató al arco antes de pedir el cambio por precaución.

La lesión de Marco Pellegrino. Video: X @SC_ESPN

Más allá del optimismo inicial del Vasco, finalmente ninguno de los tres viajará a Paraguay para la revancha ante Recoleta. Con esas bajas confirmadas, Arruabarrena deberá rearmar el equipo para el duelo del martes y buscar alternativas en un plantel exigido por la seguidilla de partidos.

Los reemplazantes de Paredes, Pellegrino y Lozano

En la defensa, Ayrton Costa aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de Marco Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito podría ingresar en el lateral derecho ante la baja de Leandro Lozano.

Para reemplazar a Leandro Paredes, las alternativas dependerán del esquema que elija Arruabarrena. Si mantiene la estructura habitual, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech corren con ventaja para meterse en el mediocampo.

En cambio, si el Vasco decide pasar a un 4-2-3-1, Miguel Merentiel podría aparecer desde el arranque en lugar del capitán. Además, Enner Valencia, el último refuerzo de Boca en este mercado de pases, estaría disponible por primera vez y todo indica que irá al banco de suplentes ante Recoleta.