Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

Arsenal se impuso 3 a 0 ante el Manchester City Foto: REUTERS

El Arsenal comenzó la temporada con una declaración de autoridad. En una final cargada de expectativa, el equipo de Mikel Arteta se impuso 3-0 ante el Manchester City y se quedó con la Community Shield, el tradicional trofeo que abre oficialmente el calendario del fútbol inglés. La tarde en Cardiff tuvo un protagonista inesperado desde el arranque: Riccardo Calafiori, autor de un gol récord que cambió el partido cuando muchos hinchas todavía se acomodaban en sus asientos.

Apenas iniciada la final, el defensor italiano apareció como delantero, atacó el espacio y definió con precisión para poner el 1-0 a los 23 segundos, una acción que fue señalada como el gol más rápido registrado en la historia de la Community Shield. Ese impacto inicial desarmó el plan del City y le dio al Arsenal una ventaja emocional enorme desde el primer minuto.

El gol récord de Calafiori que marcó la final

La jugada del primer gol explicó buena parte de la ambición del Arsenal. El equipo movió rápido, encontró líneas de pase limpias y aprovechó una desatención defensiva del Manchester City. Myles Lewis-Skelly filtró una asistencia precisa para Calafiori, quien atacó el área con determinación y definió ante la salida de Gianluigi Donnarumma. En cuestión de segundos, la final ya tenía un golpe histórico.

Gol de Calafiori a los 23 segundos. Video: ESPN

El tanto no solo fue importante por el marcador, sino por el mensaje. Arsenal salió a jugar la Community Shield como si fuera una final de máxima exigencia y no como un simple prólogo de temporada. Con intensidad, presión y velocidad, los de Arteta obligaron al City a correr detrás de la pelota y a convivir con una sensación de urgencia demasiado temprana.

Havertz y Odegaard sellaron una goleada con aroma a candidato

Después del impacto inicial, el Arsenal no se conformó. Kai Havertz amplió la diferencia de cabeza y confirmó la superioridad de los Gunners en el desarrollo del partido. El delantero alemán volvió a mostrar su influencia en el área y castigó a una defensa del Manchester City que nunca logró acomodarse del todo.

Arsenal se impuso 3 a 0 ante el Manchester City Foto: REUTERS

En el segundo tiempo, Martin Odegaard convirtió el 3-0 y terminó de sentenciar una final que ya parecía inclinada desde hacía rato. El capitán apareció con categoría, definió con tranquilidad y transformó el triunfo en goleada. Para el Arsenal, no fue solo una victoria: fue una actuación convincente ante uno de los rivales más poderosos de Inglaterra.

Una Community Shield que refuerza el proyecto de Arteta

El título llega en un momento ideal para el Arsenal. Tras consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la Premier League, el equipo de Arteta suma otro trofeo y alimenta la ilusión de una temporada grande. La Community Shield no define todo lo que vendrá, pero sí sirve como termómetro: y el Arsenal pasó la prueba con autoridad, personalidad y contundencia.

Arsenal se impuso 3 a 0 ante el Manchester City Foto: REUTERS

Además, esta consagración le permitió al club londinense alcanzar 18 títulos de Community Shield, manteniéndose como uno de los equipos más ganadores en la historia del certamen. Solo el Manchester United aparece por delante en la tabla histórica, con 21 conquistas.

Manchester City, muchas dudas en el inicio de una nueva etapa

Para el Manchester City, la final dejó señales preocupantes. El equipo no logró imponer su ritmo, sufrió en defensa y quedó golpeado por la velocidad del Arsenal. La derrota también tuvo un contexto especial: fue uno de los primeros grandes desafíos del City en su nueva etapa con Enzo Maresca en el banco, luego del ciclo de Pep Guardiola.

Con figuras como Haaland, Foden y Doku, el conjunto ciudadano intentó reaccionar, pero nunca encontró continuidad ni claridad para lastimar a David Raya. El City tuvo momentos de posesión, aunque sin la profundidad necesaria para cambiar el desarrollo de una final que Arsenal manejó con inteligencia.