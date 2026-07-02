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Scaloni y De Paul palpitaron el choque de 16avos del Mundial 2026: del respeto por Cabo Verde a la importancia de Messi en el equipo

El técnico de la Selección argentina y el mediocampista fueron los encargados de enfrentar a la prensa en el día -1 del duelo ante los africanos. “Es un buen equipo, no están de casualidad”, coincidieron.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS
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En la conferencia del día - 1 al duelo de 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni no subestimó a Cabo Verde y aseguró que habrá que cuidarse porque ahora el que pierde “se va a casa”.

“Es un equipo que no ha perdido. Con Arabia Saudita mereció ganar y con España pudo soportar aunque sufrió. Al final pasaron ellos y es un buen equipo, no están de casualidad”, expresó el entrenador sobre el rival.

El seleccionador nacional también remarcó la dificultad que tendrán los cruces de eliminación directa del Mundial y advirtió que cada detalle será determinante: “Es un encuentro donde el margen se achica y el que se equivoca y pierde se vuelve a casa”, afirmó.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

En ese sentido, el entrenador destacó la paridad que observó a lo largo del torneo y anticipó un compromiso exigente para su equipo: “No nos va a ser fácil. He visto otros partidos muy reñidos y con mucho nivel, por lo que va a ser complicado”.

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Scaloni también hizo referencia al acompañamiento que recibe la Selección argentina en cada presentación y explicó que el apoyo popular representa una motivación extra para sus dirigidos: “No sé si esta Selección transmite algo más pero el apoyo nos da un plus y los jugadores son hinchas jugando con la camiseta. Es un refuerzo, no es una presión, y esperamos eso”.

Consultado por la producción ofensiva del equipo y la dependencia de Lionel Messi en la definición, sostuvo: “Más allá de hacer figura a un arquero hemos tenido situaciones. Me encantaría que repartamos goles con todo el equipo pero mientras funcione Messi como un delantero más del equipo, servirá para ganar”.

Gol de Messi de tiro libre a Jordania
Gol de Messi de tiro libre a Jordania Foto: REUTERS

Sobre el formato de eliminación directa, consideró que no modifica demasiado la preparación: “El formato es solo un partido más. No es que haya cambiado considerablemente. Si que es verdad que se hace duro y largo pero no cambia mucho”.

Al analizar a los principales candidatos al título, mencionó: “México la vi, Colombia está muy bien, España. Portugal. Inglaterra también va a estar ahí. Si bien lo que hizo Francia es admirable, hay varios equipos que pueden meterse en la pelea”.

Respecto a las altas temperaturas, restó importancia a una posible ventaja o desventaja: “No sé si cambia el calor. Jugas techado y también jugar a cielo abierto pero de noche también hace calor. Los sufriremos los dos y jugaremos como lo tenemos que jugar”.

Entrenamiento de la Selección argentina.
Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Por último, descartó prestar atención a las versiones que circulan sobre un supuesto favoritismo de la FIFA hacia Argentina: “No leo las redes sociales y ya está. No me entero de esas cosas que dicen porque es algo chiquito que se hace grande”, concluyó.

La palabra de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul acompañó a Scaloni a la rueda de prensa y aseguró que el equipo disfruta cada día junto a Lionel Messi y evitó especular sobre cuánto tiempo más seguirá el capitán argentino.

“Es un análisis errado pensar que los partidos que pueden llegar a faltar, no sabemos cuántos son, no hacemos futurología. Lo importante es disfrutarlo todos los días”, expresó el volante al ser consultado por la presencia del rosarino en el Mundial 2026.

Conferencia de prensa de Rodrigo De Paul.
Conferencia de prensa de Rodrigo De Paul. Foto: REUTERS

De cara al encuentro de los 16avos de final, De Paul destacó el mérito de Cabo Verde por haber alcanzado esta instancia y pidió no subestimar a los africanos.

“Es verdad que cuando se dio el sorteo, el grupo que nos tocaba enfrentar tenía dos campeones del mundo y selecciones con jugadores importantes. Con el correr de los años esto es fútbol y podía suceder. Nos toca un rival que lo hizo bien en la fase de grupos”, analizó.

En esa misma línea, remarcó la necesidad de afrontar el compromiso con máxima concentración: “Creo que enfrentarlo con mucha responsabilidad es importante para nosotros. La experiencia es importante, pero todos los partidos son diferentes y las emociones son fuertes. Nadie sabe cómo van a repercutir”.

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