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Las curiosidades de Cabo Verde, el inesperado rival de la Albiceleste en el Mundial 2026

Cabo Verde ya hizo historia al dejar afuera a Camerún en las Eliminatorias, mantenerse invicto en la fase de grupos del Mundial 2026 y llegar a la fase decisiva con un plantel repleto de curiosidades.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cabo Verde hace historia y se enfrentará a la Selección Argentina.
Cabo Verde hace historia y se enfrentará a la Selección Argentina. Foto: EFE
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La Selección Argentina espera por su duelo de dieciseisavos de final ante Cabo Verde en este Mundial 2026. Y por supuesto, la presencia de los africanos en esta instancia definitoria genera sorpresa, principalmente porque están debutando en la Copa del Mundo y además -y principalmente- porque su participación está llena de curiosidades.

Aunque para muchos es un desconocido en el escenario internacional, los “Tiburones Azules” protagonizaron una de las campañas más llamativas de la clasificación africana y ostentan varios récords que los convierten en una selección única.

¿Antecedentes de una buena selección?

Además de lo hecho en este Mundial 2026, donde Cabo Verde supo imponerse en el Grupo H alcanzando tres empates (está invicto en Copas del Mundo), con el dato saliente de que en esa misma zona había dos campeones del mundo: España y Uruguay.

El combinado africano logró el boleto mundialista tras finalizar primero en su grupo de clasificación, dejando atrás nada menos que a Camerún, una de las potencias tradicionales del fútbol africano y habitual participante de los Mundiales.

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Para Argentina será un rival inédito en una Copa del Mundo, pero con características que despiertan la curiosidad tanto por su historia como por la conformación de su plantel.

Cabo Verde hizo historia al empatar 0 a 0 con España. Foto: REUTERS

El país más pequeño que jugará 16avos en el Mundial

Uno de los datos más llamativos de Cabo Verde es su tamaño. Con apenas 4.033 kilómetros cuadrados, se convirtió en el país más pequeño en superficie que consiguió clasificarse a una Copa del Mundo, superando el registro que hasta ahora pertenecía a Trinidad y Tobago. Si a este dato se le suma que es el país más pequeño del mundo en disputar una fase de eliminación directa, la hazaña caboverdiana es aún mucho más grande.

Además, su población apenas supera los 520.000 habitantes, lo que lo transforma en la segunda nación menos poblada en disputar un Mundial, solo detrás de Islandia.

Una selección marcada por la diversidad

Otra de las particularidades de Cabo Verde está en la composición de su plantel. Debido a la importante emigración de ciudadanos caboverdianos durante las últimas décadas, gran parte de los futbolistas nació fuera del país. De los 26 convocados, alrededor de 14 jugadores llegaron al mundo en países como Portugal, Francia, Países Bajos e Irlanda, aunque representan a la tierra de origen de sus familias.

Esta realidad permitió a la selección incorporar futbolistas formados en academias europeas, elevando considerablemente su nivel competitivo.

Las principales curiosidades de Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La increíble historia del jugador convocado por LinkedIn

Entre las anécdotas más insólitas aparece la del defensor Roberto “Pico” Lopes. Nacido en Irlanda e hijo de padre caboverdiano, recibió el primer contacto de la federación mediante un mensaje en LinkedIn. El futbolista creyó que se trataba de un intento de fraude y decidió ignorarlo durante varios días.

Solo después de confirmar la autenticidad de la propuesta aceptó representar a Cabo Verde, convirtiéndose luego en uno de los referentes del equipo.

El vínculo histórico con el fútbol argentino

Aunque pocos lo recuerdan, Cabo Verde también tiene una conexión especial con el fútbol argentino: el primer futbolista africano en disputar partidos oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue el caboverdiano Adriano Tomás Custodio Mendes, quien jugó para Estudiantes de La Plata en 1981.

Ese antecedente une, de manera simbólica, a ambos países mucho antes del cruce que protagonizarán en el Mundial 2026.

Ahora, la Selección Argentina tendrá enfrente a un rival que llega sin el peso histórico de otras potencias, pero con la ilusión de seguir escribiendo páginas inéditas. Para los “Tiburones Azules”, enfrentar al campeón del mundo representa el mayor desafío de su historia y una nueva oportunidad para demostrar que, pese a ser uno de los países más pequeños del planeta, pueden competir en la máxima cita del fútbol mundial.

Mundial 2026Selección Cabo VerdeSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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