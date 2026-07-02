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Un argentino ploteó un Bugatti Chiron Pur Sport con los colores de la Selección y revolucionó Miami

El exclusivo auto deportivo fue intervenido con un vinilo celeste y blanco que incluye imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi. Su dueño explicó por qué decidió homenajear a la Scaloneta y generó todo tipo de comentarios en redes.

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Un argentino ploteó un Bugatti Chiron de cinco millones de dólares con los colores de la Selección y revolucionó Miami
Un argentino ploteó un Bugatti Chiron de cinco millones de dólares con los colores de la Selección y revolucionó Miami Foto: Instagram Bruno De León
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En el marco del Mundial 2026 y la pasión por la Selección argentina, un argentino logró convertirse en una de las grandes atracciones de las calles de Miami. ¿El motivo? Decidió intervenir un exclusivo Bugatti Chiron Pur Sport, valuado en alrededor de cinco millones de dólares, con un diseño inspirado en la Argentina.

El lujoso deportivo fue ploteado con los tradicionales colores celeste y blanco, además de incorporar imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, dos de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino. El resultado no tardó en hacerse viral y generó una verdadera revolución entre los fanáticos que se encontraban en la ciudad.

Un argentino ploteó un Bugatti Chiron de cinco millones de dólares con los colores de la Selección y revolucionó Miami Foto: Instagram Bruno De León

El responsable de la llamativa iniciativa es Bruno, conocido como “El León”, quien explicó que la idea surgió como una forma de acompañar a la Selección durante el torneo. “Hace poco lo tengo; debe ser un mes, dos o dos meses y medio. Y se venía el Mundial, así que pensé que había que plotearlo para apoyar de la forma que podamos”, contó en diálogo con TN.

Según explicó, inicialmente había jugado con sus seguidores en las redes sociales preguntándoles cuál de sus autos debía intervenir. Sin embargo, decidió mantener la sorpresa y eligió el vehículo menos esperado.

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Quería que los chicos y toda la gente que venía de Argentina lo pudiera ver, disfrutar y sacarse una foto”, aseguró, dejando en claro que el objetivo principal era compartir su pasión con otros hinchas.

Un argentino ploteó un Bugatti Chiron de cinco millones de dólares con los colores de la Selección y revolucionó Miami Foto: Instagram Bruno De León

El Bugatti que se convirtió en una atracción en Miami

El Bugatti Chiron Pur Sport ya es uno de los autos más exclusivos y llamativos del mundo por sus prestaciones y su diseño. Sin embargo, con el homenaje a la Selección argentina logró captar todavía más miradas.

Bruno relató que la reacción del público supera todas sus expectativas. “La gente se vuelve loca; cuando lo ve no lo puede creer. Estuve por Brickell y todo el mundo empezó a sacarle fotos. Les encanta porque dicen: ‘¿Cómo hicieron esto con un auto así?’”.

Las imágenes del vehículo recorrieron rápidamente las redes sociales y se transformaron en uno de los símbolos del entusiasmo argentino en Miami.

Ante las consultas y críticas de quienes consideraban que modificar un vehículo tan exclusivo podía afectar su valor, Bruno aclaró que el proceso no implica ningún daño permanente.

“Realmente es un vinilo. Yo dije que no lo desarmaran, que lo colocaran por encima y después se levanta. No es algo que lo dañe”, explicó. De esta manera, el Bugatti conserva intacta su pintura original y, una vez finalizado el evento deportivo, el ploteo podrá retirarse sin alterar el estado del automóvil.

Mientras tanto, el superdeportivo continúa recorriendo las calles de Miami convertido en una de las postales más fotografiadas por los hinchas argentinos, que encuentran en él una original forma de celebrar su pasión por la camiseta albiceleste.

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