La Selección Argentina se mueve rumbo al Mundial 2030: los cracks que pueden cambiar de club

Futbolistas de la Selección Argentina Foto: REUTERS

La Selección Argentina ya empezó a proyectar el camino hacia el Mundial 2030, y el mercado de pases se convirtió en una pieza clave para entender qué futbolistas llegarán con ritmo, protagonismo y continuidad al próximo gran desafío internacional. Después del Mundial 2026, varios integrantes de la Albiceleste y otros nombres que aparecen en el radar del cuerpo técnico atraviesan semanas decisivas para definir su futuro deportivo.

Entre transferencias confirmadas, negociaciones abiertas y juveniles que buscan minutos, el mapa argentino comienza a moverse con fuerza. Lionel Scaloni y la AFA observan de cerca cada decisión, porque el club elegido por cada jugador puede tener impacto directo en su evolución, competencia interna y chances de integrar futuras convocatorias.

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Los campeones y referentes que pueden cambiar de aire

Uno de los focos principales está puesto en Emiliano “Dibu” Martínez, quien podría dejar Aston Villa y aparece vinculado con Juventus. El arquero argentino, figura histórica de la Selección, sigue siendo un nombre de enorme peso internacional y cualquier movimiento suyo genera repercusión inmediata. Según la información publicada, Luciano Spalletti reconoció interés por el guardameta, lo que abre la puerta a una posible transferencia de alto impacto.

Dibu Martínez y Cuti Romero; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Otro apellido fuerte es el de Cristian “Cuti” Romero. El defensor del Tottenham mantiene un perfil codiciado por grandes clubes europeos y aparece en el radar de equipos como Inter y Barcelona. Su caso es especialmente relevante porque, de cara al Mundial 2030, la Selección necesitará sostener una defensa de elite y con continuidad en máximos niveles de competencia.

Julián Álvarez Foto: Reuters

También aparecen en la lista de futuros abiertos Enzo Fernández y Julián Álvarez, dos futbolistas que todavía están en edad ideal para llegar al próximo Mundial como líderes futbolísticos. El mediocampista del Chelsea y el delantero del Atlético de Madrid son piezas de jerarquía, pero sus próximos pasos podrían marcar el rumbo de su consolidación definitiva en la Selección.

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Los cambios de club que ya sacuden el mapa argentino

El mercado también dejó movimientos concretos. Marcos Senesi fue presentado como nuevo jugador del Tottenham tras quedar libre del Bournemouth, un salto importante para un defensor que busca instalarse definitivamente en la discusión de la Selección.

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Marcos Senesi será el reemplazante de Leonardo Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Foto: X @Argentina

Otro caso destacado es el de Valentín Barco, quien se despidió del Racing de Estrasburgo y acordó su llegada al Chelsea. El lateral, una de las apariciones más interesantes del último ciclo, tendrá el desafío de ganarse minutos en un entorno altamente competitivo.

Valentín Barco. Foto: REUTERS

A la vez, Alejandro Garnacho vuelve a quedar en el centro de la escena tras convertirse en refuerzo del Aston Villa. Aunque no fue convocado al último Mundial, continúa siendo un futbolista observado por el proyecto argentino debido a su explosión, edad y capacidad para desequilibrar en ataque.

La lista de movimientos también incluye a Santiago Castro, quien pasó de Bologna a Roma, y a Zaid Romero, transferido desde Brujas al Getafe. Ambos buscarán sostener rendimiento en ligas exigentes para mantenerse dentro del radar albiceleste.

Las joyas que necesitan minutos para meterse en la pelea

La renovación argentina no depende solo de los nombres consagrados. También hay talentos jóvenes que necesitan continuidad para transformarse en opciones reales. Franco Mastantuono, actualmente vinculado al Real Madrid, podría salir a préstamo para ganar rodaje. River sueña con su regreso, aunque la intención del club español sería ubicarlo en Europa para acelerar su adaptación.

Franco Mastantuono, Real Madrid vs Getafe. Foto: EFE

Otro caso atractivo es el de Claudio “Diablito” Echeverri, quien regresó al Manchester City tras su préstamo en Girona. Su situación será clave, ya que a esa edad la acumulación de minutos suele pesar tanto como el talento. Si encuentra un destino competitivo donde jugar seguido, podría reposicionarse rápidamente en la consideración futura.

También se menciona a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que estuvo en la órbita de otros clubes, aunque su institución trabaja para mejorarle el contrato. En paralelo, Mateo Pellegrino viene de una gran temporada en Parma, donde sus goles despertaron el interés de clubes como Crystal Palace y Juventus.

Messi, la incógnita inevitable rumbo a 2030

Aunque el recambio es inevitable, hay un nombre que sigue ocupando un lugar único: Lionel Messi. Para el Mundial 2030 llegaría con 42 años y aún no definió su futuro con la Selección, pero su sola presencia en cualquier análisis modifica el escenario.

Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

El caso Messi será diferente al resto. No se trata solo de edad o club, sino de estado físico, motivación, calendario y decisión personal. Mientras tanto, la Selección deberá construir una estructura capaz de competir con o sin su capitán histórico.

La lista que mira Scaloni: presente, futuro y competencia interna

En el grupo de jugadores que siguen en sus clubes aparecen nombres de peso como Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nahuel Molina, Nico Paz, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Alan Varela, entre otros. La estabilidad puede ser positiva si viene acompañada de protagonismo, pero también puede transformarse en un problema si algunos pierden terreno en sus equipos.

La competencia interna será feroz. A los mundialistas y subcampeones recientes se suman juveniles como Milton Delgado, Julio Soler, Maher Carrizo, Ian Subiabre, Santino Andino y Mateo Silvetti, todos nombres que podrían crecer de manera acelerada si consolidan minutos en clubes importantes.

Mercado de pases y Selección Argentina: por qué cada decisión importa

El camino hacia el Mundial 2030 ya empezó, aunque todavía falten años. Para la Selección Argentina, cada transferencia puede cambiar jerarquías, abrir oportunidades o modificar planes. Un jugador que elige bien su destino puede llegar con confianza y ritmo internacional; uno que pierde continuidad puede quedar relegado, incluso si tiene talento de sobra.

Por eso este mercado no es uno más. Es el primer gran filtro del nuevo ciclo. Dibu Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Garnacho, Barco, Mastantuono y Echeverri representan distintas etapas de un mismo proyecto: sostener la identidad ganadora de Argentina mientras se prepara una nueva generación para competir en la máxima escena mundial.