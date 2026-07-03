El Pollo de Okupas reveló que tiene raíces de Cabo Verde y sorprendió a todos: “Nunca imaginé que iba a jugar un Mundial”

Diego Alonso y sus raíces caboverdianas. Foto: Web.

El cruce entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya se palpita con intensidad y se vive con la curiosidad del caso: un país debutante en la Copa del Mundo en una instancia decisiva, todo un deleite para los amantes del fútbol. Y si de amantes de este deporte hablamos, también tendrá un significado muy especial para el actor Diego Alonso, conocido por su recordado papel de “El Pollo” en Okupas: es que Alonso reveló que vive el partido con sentimientos encontrados debido a sus raíces caboverdianas y recordó la historia de su familia, que llegó al país en busca de un futuro mejor.

En diálogo con TN Show, Alonso confesó su sorpresa por el histórico presente futbolístico de Cabo Verde. “Estoy flashado, porque yo nunca imaginé en la vida que Cabo Verde iba a jugar un Mundial”, expresó entre risas.

El actor Diego Alonso habló de sus orígenes caboverdianos. Foto: Tiempoar.com.ar

El actor explicó que su abuelo fue quien emigró desde el archipiélago hacia la Argentina y encontró trabajo en los barcos que participaron del dragado de las playas de Mar del Plata. “Mi abuelo siempre estaba embarcado. Su mujer también era de Cabo Verde y tuvieron cinco hijos”, recordó.

Alonso también contó que su abuelo decidió abrazar plenamente su nueva vida en el país. “Se hizo argentino y renegó de su lugar de origen, porque decía que su país era el lugar donde podía tener a su familia y criar a sus hijos”, relató, al recordar una conversación que mantuvo con su padre cuando surgió la posibilidad de tramitar la ciudadanía caboverdiana.

A pesar de ello, reconoció que siempre sintió curiosidad por conocer la tierra de sus antepasados. “Tengo la idea de ir, conocer, ver cómo es el lugar... pero después, esto de verlo en un Mundial... ni en pedo”, comentó, todavía sorprendido por el logro deportivo de la selección africana.

El actor que interpretó al "Pollo" en Okupas reveló sus raíces caboverdianas. Foto: Cuenta de Instagram de Diego Alonso

El artista recordó además que muchos inmigrantes caboverdianos se asentaron en Dock Sud, Ensenada y La Plata, donde formaron una comunidad muy unida. Incluso reveló un dato llamativo sobre la llegada de su abuelo: “Se vino escondido en la panza de un barco. Se fueron de allá porque no tenían futuro”.

Durante su infancia participó de las celebraciones organizadas por esa colectividad. “Cuando era chico iba a las festividades que hacían y era el único lugar donde veía gente negra”, señaló.

Alonso también evocó el Mundial de España 1982, cuando, tras la eliminación de la Selección Argentina, descubrió sus raíces familiares. Mientras algunos compañeros alentaban por Italia o España debido a su ascendencia, él le preguntó a su padre a quién debía apoyar. Fue entonces cuando conoció con mayor profundidad la historia de Cabo Verde.

Los jugadores de Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

De cara al duelo mundialista, reconoció que acompañará emocionalmente a ambas selecciones. “Hoy me siento el hincha de Camerún de Clemente que hizo Fontanarrosa, que estaba solo hinchando en la tribuna. Así me pasa con Cabo Verde”, afirmó. Sin embargo, admitió que hubiera preferido que el conjunto africano terminara primero en su grupo para evitar enfrentarse tan temprano con la Argentina.

Finalmente, destacó el esfuerzo realizado por la Federación Caboverdiana para conformar un equipo competitivo. “Armaron la Selección de manera muy precaria, buscando gente por LinkedIn. Al haber tan poca población, los tienen que salir a buscar”, concluyó. Mientras disfruta este momento histórico para la tierra de sus abuelos, Diego Alonso continúa desarrollando su carrera artística. Además de actuar, trabaja actualmente en el guion de un largometraje, una faceta que asegura es la que más disfruta.

La historia de la migración de ciudadanos caboverdianos a la Argentina

Desde el siglo XIX y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, miles de caboverdianos emigraron a la Argentina escapando de las sequías y las dificultades económicas que atravesaba el archipiélago africano, entonces colonia portuguesa. La mayoría ingresó con documentación de Portugal, ya que Cabo Verde obtuvo su independencia recién el 5 de julio de 1975. En la actualidad, se estima que viven en el país alrededor de 30.000 migrantes y descendientes de esa comunidad.