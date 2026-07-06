Obras en la autopista Dellepiane: habilitan un nuevo acceso, reordenan recorridos de colectivos y eliminan peajes

Habilitaron un nuevo acceso desde Colectora Norte y Piedra Buena hacia la autopista en sentido General Paz. Foto: Prensa AUSA

La Ciudad de Buenos Aires sumó este lunes una serie de cambios operativos en la autopista Dellepiane con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y optimizar el transporte público. Entre las principales novedades, quedó habilitado un nuevo acceso desde Colectora Norte y Piedra Buena hacia la autopista en sentido General Paz, mientras que tres líneas de colectivos modificaron sus recorridos para comenzar a circular por la nueva colectora.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, Autopistas Urbanas (AUSA) puso en funcionamiento una nueva rama de ingreso a la Dellepiane en la intersección de Colectora Norte y avenida Piedra Buena, que permite acceder a la autopista con destino a General Paz, Riccheri y Ezeiza.

Nuevo acceso a Dellepiane y cambios para las líneas de colectivo

La apertura de este acceso posibilitó el traslado de los recorridos de las líneas 56, 86 y 193 a la nueva Colectora Norte. Además, se instalaron nuevas paradas para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros en un entorno más seguro y ordenado.

La apertura posibilitó el traslado de los recorridos de las líneas 56, 86 y 193 a la nueva Colectora Norte. Foto: Prensa AUSA

Las modificaciones forman parte de las obras de transformación de la autopista Dellepiane. A fines de mayo, fue habilitada la nueva Colectora Norte, un tramo que extiende su traza entre Timoteo Gordillo y Piedra Buena y que permite dar continuidad a un recorrido que anteriormente se interrumpía a unos 600 metros de la avenida General Paz.

La nueva infraestructura cuenta con dos carriles de circulación en sentido hacia General Paz y una velocidad máxima permitida de 40 kilómetros por hora. Desde el Gobierno porteño señalaron que la obra busca mejorar la conectividad de la zona y ofrecer alternativas de circulación tanto para el transporte público como para los vehículos particulares.

Cómo funciona la nueva colectora Norte de la Autopista Dellepiane

La habilitación de la colectora representa una de las intervenciones más importantes del proyecto integral sobre Dellepiane. El nuevo tramo permite una circulación más ordenada en uno de los principales corredores del sur de la Ciudad y mejora los accesos hacia General Paz.

El nuevo tramo permite una circulación más ordenada en uno de los principales corredores del sur de la Ciudad. Foto: Prensa AUSA

Con la incorporación de las líneas de colectivo a la colectora, el transporte público gana espacios específicos de detención, mientras que la autopista queda liberada de maniobras de ascenso y descenso de pasajeros que generaban interferencias en la circulación.

La obra también contribuye a ordenar el tránsito local y regional, al ofrecer una alternativa para vehículos particulares y transporte público en una zona de alta demanda vehicular.

Free Flow en Dellepiane: ya no quedan cabinas de peaje

Otra de las novedades se produjo cuando AUSA completó la eliminación de las cabinas de peaje en sentido provincia y habilitó una nueva configuración de la autopista con circulación libre a través de tres carriles. En este sector, los automovilistas ya no deben reducir la velocidad para atravesar una estación de peaje y pueden transitar respetando un límite máximo de 60 kilómetros por hora.

Otra de las novedades se produjo cuando AUSA completó la eliminación de las cabinas de peaje en sentido provincia. Foto: AUBASA.

La medida se enmarca en la implementación del sistema Free Flow, el esquema de peaje automático que comenzó a operar este año en la Dellepiane mediante un nuevo pórtico de cobro instalado sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina. Desde entonces, el pago del peaje pasó a realizarse exclusivamente a través de TelePASE, dejando atrás el cobro manual y permitiendo avanzar con el desmantelamiento de la infraestructura tradicional.

El proceso se desarrolló en etapas. Primero se habilitó la circulación sin cabinas en sentido al centro de la Ciudad y, con la apertura realizada este fin de semana, quedó completada la transformación en ambos sentidos de circulación. De esta manera, quienes quienes circulen por la red de autopistas de la Ciudad podrán realizar todo el recorrido sin atravesar cabinas ni vías de peaje.