Cuándo juega Argentina contra Suiza o Colombia por los cuartos de final del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

Formación de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

El Mundial 2026 es pura emoción y sufrimiento, al menos para la Selección Argentina, que se lo dio vuelta a Egipto 3 a 2, avanzó desde los octavos de final y enfrentará al ganador de Suiza-Colombia en los cuartos de final. En un partido sufrido, Cristian Cuti Romero, Lionel Messi (erró un penal) y Enzo Fernández le dieron la victoria a los de Lionel Scaloni. Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían puesto el 2-0 para los africanos.

El encuentro disputado este martes 7 de julio en Atlanta definió mucho más que el pase de fase. El vencedor aseguró su continuidad en el torneo y ahora tendrá un desafío inmediato frente a un rival que ya viene de superar una serie eliminatoria exigente.

La clasificación posiciona a Argentina en un cruce directo contra una selección de alto vuelo: Suiza terminó 1° del Grupo B con 7 puntos y viene de ganarle 2 a 0 a Argelia por los 16avos de final. Por su parte, Colombia quedó 1° del Grupo K con 7 unidades y en los 16avos de final le ganó 1 a 0 a Ghana.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Suiza o Colombia

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

El ganador de este encuentro jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Cuartos de final Mundial 2026: el cuadro con todos los cruces

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 15

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.