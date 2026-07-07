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Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que le atajó un penal a Lionel Messi y sorprendió en el Mundial 2026

Shobeir era un futbolista poco conocido fuera de las fronteras egipcias. Sin embargo, a sus 26 años atraviesa el momento más importante de su carrera y aprovechó el escenario más grande posible para darse a conocer ante el mundo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Mostafa Shobeir, el arquero y la gran figura de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026.
Mostafa Shobeir, el arquero y la gran figura de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)
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En una tarde que prometía estar marcada por Lionel Messi y la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, un nombre inesperado se quedó con buena parte de los flashes: Mostafa Shobeir. El arquero egipcio se convirtió en la gran figura de los “Faraones” al atajarle un penal al capitán argentino en los octavos de final, una intervención que ya forma parte de los momentos más resonantes de la historia reciente del fútbol de su país.

Hasta hace poco, Shobeir era un futbolista poco conocido fuera de las fronteras egipcias. Sin embargo, a sus 26 años atraviesa el momento más importante de su carrera y aprovechó el escenario más grande posible para darse a conocer ante el mundo.

Mostafa Shobeir, heredero de una familia ligada a la Selección de Egipto

La historia de Mostafa está estrechamente vinculada con el fútbol egipcio. Es hijo de Ahmed Shobeir, ex arquero del Al Ahly y de la selección nacional, que integró el plantel que disputó el Mundial de Italia 1990. Aquella participación tuvo un valor histórico para los “Faraones”, ya que fue la última presencia del país en una Copa del Mundo hasta el regreso concretado en Rusia 2018.

La increíble atajada de Mostafa Shobeir a Julián Álvarez en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Carlos Barria)

Siguiendo los pasos de su padre, Mostafa realizó toda su formación en las divisiones inferiores del Al Ahly, el club más importante de Egipto y una de las potencias tradicionales del fútbol africano. Tras varios años de crecimiento en las categorías juveniles, fue promovido al plantel profesional en 2019 y desde entonces construyó su carrera en la institución que también aporta la base del seleccionado nacional.

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Del anonimato a la titularidad en el Mundial 2026

Su irrupción en la selección fue tan reciente como sorpresiva. Shobeir recibió su primera convocatoria recién en 2024 y durante la fase clasificatoria al Mundial solamente disputó un encuentro ante Djibouti.

Por esa razón, la decisión del cuerpo técnico de confiarle la titularidad en la Copa del Mundo generó sorpresa en Egipto. La apuesta implicó relegar a Mohamed El-Shenawy, uno de los referentes históricos del equipo nacional y arquero de amplia experiencia internacional.

Mostafa Shobeir, el arquero y la gran figura de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Nathan Ray Seebeck)

Los números reflejan la escasa trayectoria que tenía Shobeir con los “Faraones” antes de la cita mundialista. Apenas acumulaba 14 partidos internacionales en toda su carrera. De esos encuentros, nueve fueron disputados durante este 2026 entre la Copa Africana de Naciones, amistosos internacionales y los compromisos correspondientes al Mundial.

El penal atajado a Messi que puede cambiar su carrera

Ante Argentina llegó la prueba más importante de su vida deportiva. En un partido de máxima exigencia, Shobeir tuvo que enfrentarse al campeón del mundo y a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El penal que le atajó Mostafa Shobeir a Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

El momento decisivo apareció cuando Lionel Messi se paró frente a la pelota desde los doce pasos. Mientras millones de argentinos esperaban el gol, el joven guardameta mantuvo la calma, estudió la ejecución y logró contener el remate del capitán albiceleste.

De esta manera, la atajada no solo mantuvo con vida a Egipto en el encuentro, sino que también catapultó la figura de Shobeir a nivel internacional. De ser un arquero con apenas un puñado de partidos en la selección pasó a convertirse en protagonista de una de las imágenes más impactantes del Mundial 2026.

Mundial 2026Selección EgiptoArquero
Cristian Daniel Avila
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