El 1x1 de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026: Enzo Fernández, el héroe de la hazaña albiceleste

Enzo Fernández, el héroe de la hazaña de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

El tradicional 1x1 de la Selección Argentina dejó un nombre por encima del resto tras el agónico 3 a 2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026: Enzo Fernández. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, el mediocampista apareció en el momento justo para conectar un notable cabezazo cruzado y desatar la locura albiceleste. Su influencia no se limitó al gol decisivo: fue el jugador que más claridad aportó en la construcción, manejó los tiempos en el mediocampo y asumió la responsabilidad en los pasajes más complejos de una noche cargada de tensión.

Detrás de la gran figura, el análisis individual destacó rendimientos de alto nivel en ataque, aunque también dejó en evidencia algunas dudas defensivas que permitieron la reacción egipcia. Los futbolistas ofensivos fueron determinantes para que Argentina construyera ventajas durante distintos tramos del encuentro, mientras que la defensa sufrió cada avance rival y obligó al equipo a pelear hasta el último suspiro. Esa combinación de contundencia adelante y fragilidad atrás transformó el duelo en uno de los más emocionantes de la etapa eliminatoria.

Formación de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Paul Childs)

Las calificaciones finales reflejaron con claridad el desarrollo del partido: Enzo Fernández se quedó con la nota más alta, impulsado por un rendimiento integral coronado con el gol de la clasificación. Detrás suyo aparecieron varios puntos destacados por su aporte ofensivo y su despliegue, mientras que los puntajes más bajos recayeron en quienes no lograron sostener la solidez defensiva en los momentos críticos. En una noche inolvidable para la Selección, el mediocampista volvió a demostrar por qué es una de las grandes referencias del equipo y el hombre capaz de resolver las citas más exigentes.

Los puntajes de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (5): no pudo mantener su arco en cero. Tuvo pocas responsabilidades en los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko para Egipto.

Nahuel Molina (4): tuvo un discreto rendimiento en defensa y no pasó mucho al ataque durante el partido. Fue reemplazado a los 73′ por Gonzalo Montiel.

Cristian Romero (5): no tuvo su mejor partido defensivo, quedó lejos de los dos goles de Egipto, pero volvió a convertir un gol importante para poner devuelta en juego a la “Albiceleste”. Fue reemplazado a los 95′ por Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez (5): no demostró su habitual seguridad. Habilitó a Yasser Ibrahim y tuvo una mala marca en el gol de Egipto. A pesar de ello, mostró su habitual garra para recomponerse e ir hacia adelante en cada cruce.

Nicolás Tagliafico (5): fabricó el penal que erró Lionel Messi, pasó muy bien al ataque en múltiples ocasiones y asistió bien a los delanteros con sus llegadas al área rival. Fue reemplazado a los 66′ por Nicolás González.

Leandro Paredes (5): no supo adueñarse del mediocampo ni se destacó por su rol defensivo. Cumplió con sus habituales pases largos y cambios de frente. En el ST probó de media distancia y tuvo un cierre vital en los minutos finales para evitar la derrota.

Rodrigo De Paul (4): comenzó con mucha voluntad y presionó a la primera línea de Egipto, pero sin resultados. Su nivel cayó mucho en el ST. Fue reemplazado a los 66′ por Lautaro Martínez.

Enzo Fernández (7): de su pie derecho nació un gran pase filtrado a Nicolás Tagliafico para generar el penal que falló Lionel Messi. Fue el héroe del partido un cabezazo perfecto para darle la clasificación a la Argentina.

Enzo Fernández, la figura de la Selección Argentina en el triunfo ante Egipto en los octavos del Mundial 2026. Foto: Reuters (Brett Davis)

Alexis Mac Allister (5): llegó bien al área y tuvo el empate con un cabezazo que atajó muy bien Mostafa Shobeir. Manejó bien la pelota, pero sufrió en defensa y no logró inquietar en ataque.

Lionel Messi (6): volvió a fallar un penal al igual que con Austria. Sin embargo, siempre pidió la pelota, fue para adelante y marcó el gol del empate de la “Albiceleste” con un gran zurdazo para la hazaña argentina.

Julián Álvarez (6): tuvo el empate en su pie izquierdo tras un gran desborde de Tagliafico, pero se lo negó muy bien Mostafa Shobeir. De una recuperación suya en defensa nació el tercer gol de la Argentina.

Suplentes

Nicolás González (6): ingresó a los 66′ por Nicolás Tagliafico. Aportó velocidad y desequilibrio por la banda izquierda.

Lautaro Martínez (6): ingresó a los 66′ por Rodrigo De Paul. Bajó un centro en el área de Egipto que derivó en el empate de Lionel Messi y envió un exquisito centro a la cabeza de Enzo Fernández para el 3 a 2.

Gonzalo Montiel (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 73′ por Nahuel Molina.

Facundo Medina (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 95′ por Julián Álvarez.

Nicolás Otamendi (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 95′ por Cristian Romero.