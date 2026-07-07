De Seattle a Buenos Aires: la locura y la emoción en los Fan Fest porteños por el triunfo ante Egipto

Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA

Tensión, locura, emoción y felicidad fueron el desarrollo de emociones en los Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires por el agónico triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Egipto.

La plaza Seeber de Palermo fue nuevamente el centro de la fiesta y que este martes también se extendió al Parque Los Andes de Chacarita.

Desde la mañana la plaza Seeber se tiñó de color y emoción con artistas itinerantes, música en vivo, juegos para los más chicos y un patio gastronómico para almorzar.

Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA

La victoria argentina generó una explosión de alegría y más tarde, a partir de las 17, el interés estará puesto en el partido entre Suiza y Colombia debido a que de ahí saldrá el próximo rival del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En total, fueron 170 mil los fanáticos que alentaron a la Scaloneta en los parques y plazas que preparó el Gobierno porteño desde el debut argentino en la Copa del Mundo.

En Chacarita también hubo festejos

Chacarita también tuvo su propia celebración futbolera con la transmisión del partido en pantalla gigante y un ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos.

Mundial 2026, Argentina vs. Egipto. Foto: REUTERS

Hubo bares, cafés y restaurantes con promociones, ambientaciones temáticas, sorteos y shows para hinchar por los campeones del mundo.

La pasión mundialista seguirá el sábado cuando la Selección juegue a partir de las 22 en Kansas City frente a Suiza o Colombia.