Del sufrimiento al éxtasis: la efusiva reacción de Jorge D’Alessandro que preocupó a su esposa tras el gol de Messi

La efusiva reacción de Jorge D’Alessandro que preocupó a su esposa tras el gol de Messi. Foto: Captura

La Selección Argentina logró una memorable remontada, venció 3 a 2 a Egipto en Atlanta y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que parecía perdido hasta los minutos finales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni levantó una desventaja de dos goles y terminó celebrando gracias a los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

La euforia de D’Alessandro y Lobo Carrasco en El Chiringuito durante la remontada

El desenlace del partido también tuvo su correlato en el estudio de El Chiringuito, el popular programa deportivo español que siguió en vivo el encuentro. Allí estuvieron el ex arquero argentino Jorge D’Alessandro y Francisco “Lobo” Carrasco, ex futbolista del Barcelona y declarado admirador de Messi.

La efusiva reacción de Jorge D’Alessandro que preocupó a su esposa tras el gol de Messi. Créditos: X @elchiringuitotv

Las cámaras captaron la preocupación de ambos durante los peores momentos de Argentina. Pero todo cambió con el descuento de Romero. “¡El Cuti, y Leo metió un buen centro!”, exclamó D’Alessandro, quien incluso dudó inicialmente sobre una posible posición adelantada y terminó lanzando una frase que sintetizó el momento: “Milagro, hombre, milagro”.

Cuando Messi marcó el empate, el estudio explotó. Carrasco se puso de pie mientras agitaba sus auriculares y D’Alessandro celebró desaforadamente. “¡La actitud, los cambios!”, repetía el ex entrenador en medio de los festejos. Por su parte, el ex jugador culé aportó una mirada táctica: “Y Leo que se ha abierto, ha salido del embudo”.

Uno de los momentos más curiosos de la transmisión se produjo cuando Marta, la esposa de D’Alessandro, apareció para abrazarlo en plena celebración. Desde las redes oficiales del programa remarcaron con humor que estaba “preocupada por su euforia”.

La efusiva reacción de Jorge D’Alessandro que preocupó a su esposa tras el gol de Messi. Créditos: X @elchiringuitotv

La predicción de D’Alessandro sobre Argentina y el próximo rival en cuartos

La clasificación alimentó todavía más la confianza de D’Alessandro, quien ya había manifestado públicamente su convicción de que la Selección volverá a pelear por el título mundial. El ex arquero había asegurado días atrás que el equipo de Scaloni le recordaba al que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Argentina empezó como en el año 2022 y va a ser el campeón del mundo”, había advertido. Luego redobló la apuesta: “En el año 2022 lo dije antes: Argentina no va a perder. Todo el mundo quiere que pierda. Argentina es el futuro campeón del mundo”.

Mientras tanto, la “Albiceleste” ya espera por su rival en la próxima instancia. Argentina enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, que definirá el último boleto disponible. El encuentro está programado para el sábado 11 de julio, a las 22:00, en Kansas City, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.

El Chiringuito siguió en vivo la agónica clasificación de la Selección Argentina a los 8avos de final del Mundial 2026. Foto: X @elchiringuitotv

Argentina remontó dos goles y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

El conjunto “Albiceleste” atravesó momentos de máxima tensión durante gran parte del encuentro ante el seleccionado africano. Incluso, la situación se complicó todavía más luego de un penal fallado por Messi y de los goles de Egipto, que dejaron a la vigente campeona del mundo al borde de la eliminación.

Sin embargo, cuando parecía que el tiempo se agotaba, Argentina mostró carácter y capacidad de reacción. El descuento llegó a través de Cristian Romero, que conectó un centro de Messi para el 1 a 2. Más tarde, el propio capitán argentino apareció para marcar el empate y devolverle la esperanza al equipo de Scaloni.

La remontada se consumó con una jugada que quedará entre las más recordadas del torneo: Lautaro Martínez envió un centro preciso y Enzo Fernández ganó de cabeza para establecer el 3 a 2 definitivo, desatando el festejo en Atlanta.