Speed “distrajo” a Lionel Messi en el penal errado ante Egipto y el video de su reacción se volvió viral

iShowSpeed distrajo a Messi en el penal contra Egipto. Foto: Captura

El penal errado de Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se vivió con sorpresa en el Atlanta Stadium, pero más allá del astro rosarino, hubo un protagonista del cual también se habló en las redes sociales: el influencer estadounidense Speed, que “distrajo” al capitán argentino.

Ferviente admirador de Cristiano Ronaldo, Darren Jason Watkins Jr , conocido como IShowSpeed en sus redes sociales, es famoso por reaccionar en vivo en transmisiones virales. Este martes, no dejó pasar la ocasión y se hizo presente en el duelo mundialista.

Video: Speed “distrajo” a Messi en el penal

“¡Hey Messi, look at me!”, se le escucha decir al creador de contenido, instando al diez a que observe su baile antes del penal.

Speed "distrajo" a Messi en el penal errado contra Egipto. Video: X @ishowspeedsui

Una vez malogrado el disparo de Messi, Speed se mostró incrédulo ante las cámaras y el video de su reacción recorrió las redes sociales, volviéndose viral de manera inmediata.

Speed y una tradición contra Argentina

El influencer estadounidense se mostró en varios partidos del Mundial 2026. En fase de Grupos se lo pudo ver festejando el penal que Lionel Messi erró ante Austria. En aquella oportunidad, festejó con baile y un clásico backflip.

También estuvo presente en el encuentro ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final, donde se mostró totalmente eufórico por el empate caboverdiano y hasta se enfrentó con hinchas argentinos.

Por suerte para la Selección, ambos partidos terminaron en amargura para Speed y alegría para la “Albiceleste”, por lo que el youtuber fue tildado como “mufa” en las redes sociales, debido a que también hinchó por Estados Unidos y Portugal, ambas selecciones eliminadas.

Mostafa Ahmed Shobeir le atajó un penal a Lionel Messi en el Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 15

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.