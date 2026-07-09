Caminos y Sabores 2026: qué comer en la feria que reúne choripán de jabalí, vermú, gin y alfajores patagónicos

La feria Caminos y Sabores con más de 50 propuestas para comer y beber Foto: Turismo Buenos Aires

Caminos y Sabores 2026 vuelve con una edición especial: celebra sus 20 ediciones y se realiza del 9 al 12 de julio, de 12 a 20, en BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta reunirá productores, emprendedores, cocineros, bebidas artesanales y platos regionales en un recorrido pensado para quienes quieren probar, comprar y descubrir sabores de distintas provincias sin salir de la ciudad.

La feria se presenta como El Gran Mercado Argentino, con caminos temáticos dedicados a dulces, picadas, bebidas, infusiones, aceites, turismo, tradición y productos regionales. Además, habrá clases de cocina, degustaciones, concursos y una agenda con referentes gastronómicos como Germán Martitegui, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Martín Molteni y Santiago Giorgini, entre otros.

Choripán de jabalí, ciervo y picadas: los bocados salados que prometen llamar la atención

Entre los platos que pueden convertirse en protagonistas de la feria aparece una opción poco habitual: choripán de jabalí. Esta propuesta, pensada para quienes buscan salir del clásico choripán de cancha o parrilla, se suma a otras alternativas con embutidos de ciervo, cerdo y combinaciones con toppings como rúcula, tomates secos o salsas intensas.

Se puede degustar choripán de jabalí, vermú, gin, helados, alfajores y picadas regionales Foto: Turismo Buenos Aires

El recorrido salado también tendrá lugar para los fanáticos de las picadas argentinas. Habrá sándwiches con salames, jamón crudo, quesos de campo, fiambres artesanales y productos llegados desde distintas regiones. La presencia de productores con tradición familiar permite que la feria funcione no solo como patio gastronómico, sino también como vidriera para comprar productos directamente a quienes los elaboran.

Vermú, gin y cócteles: la barra federal también dice presente

La edición 2026 no se queda solo en la comida. Las bebidas tendrán un espacio fuerte dentro del recorrido, con vermú argentino, gin artesanal, licores, tragos frescos y propuestas de distintas provincias. Entre las opciones destacadas figura Vecino Vermú, marca que llega con una etiqueta reconocida en los World Drinks Awards de Londres, además de alternativas para tomar en copa o vaso durante la visita.

También habrá lugar para etiquetas como Sábado Vermú, presentado como el primer vermut orgánico del país, elaborado con vino Malbec orgánico y botánicos de las sierras de Calamuchita. En paralelo, productores de gin ofrecerán versiones clásicas, infusionadas y servidas en distintos formatos, pensadas para disfrutar durante el paseo o descubrir nuevas marcas artesanales.

Limoncello, maracuyá y tragos frescos para cortar el recorrido

Para quienes prefieren opciones más frutales, la feria sumará cócteles con limoncello artesanal y licor de maracuyá. La idea es ofrecer bebidas ligeras, aromáticas y fáciles de tomar, ideales para quienes no suelen elegir licores puros pero sí se animan a probarlos en formato spritz, caipi o trago de autor.

La feria Caminos y Sabores 2026 Foto: Turismo Buenos Aires

Este tipo de propuestas refuerza una tendencia que crece en ferias gastronómicas: bebidas con identidad local, presentaciones frescas y recetas simples que combinan bien con picadas, carnes, sándwiches o platos al paso.

Helados, alfajores y dulces para cerrar la visita

El costado dulce también tendrá su momento. Entre las opciones habrá helados, alfajores, dulce de leche, bombones y productos lácteos, con marcas que apuestan por recetas regionales y materias primas de origen controlado. Para quienes recorran la feria en familia, este sector puede funcionar como parada obligada después del almuerzo o como pausa de merienda.

Uno de los atractivos será la presencia de alfajores patagónicos y productos que participan del universo de la Copa Alfajor Argentino, concurso que reconoce distintas categorías y que ya se volvió una de las actividades más esperadas por los amantes de este clásico nacional.

Cuándo, dónde y cuánto cuesta la entrada a Caminos y Sabores 2026

Caminos y Sabores edición BNA se realiza del jueves 9 al domingo 12 de julio de 2026, de 12 a 20, en BA Ferial, dentro del complejo Costa Salguero. La entrada general cuesta $20.000, mientras que jubilados y mayores de 65 años pagan $7.000 en boletería, presentando la documentación correspondiente. Menores de 16 años ingresan gratis acompañados por un adulto, y las personas con discapacidad pueden acceder sin cargo con CUD vigente.

Además, la organización informó beneficios como 2x1 para socios de Club La Nación y Clarín 365, descuentos con Banco Nación y transporte gratuito desde Plaza Italia, con salida desde la sucursal Palermo del Banco Nación, en Santa Fe 4162.

Por qué Caminos y Sabores puede ser uno de los planes fuertes del fin de semana largo

La combinación de feria gastronómica, productos regionales, cocina en vivo, bebidas artesanales y propuestas para toda la familia convierte a Caminos y Sabores en un plan potente para el fin de semana largo de julio. No es solo un lugar para comer: es una oportunidad para conocer productores, comprar directo, probar sabores difíciles de encontrar en supermercados y recorrer la diversidad culinaria argentina en un mismo predio.

Si la pregunta es qué probar primero, la respuesta depende del antojo: choripán de jabalí para los curiosos, vermú para los aperitivos, gin para los amantes de la coctelería, picadas para compartir y alfajores para cerrar con algo dulce. En una feria pensada para recorrer con tiempo, la mejor estrategia es simple: ir con hambre, caminar sin apuro y dejarse sorprender.