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La FIFA designó a Drew Fischer para el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026: su antecedente en la Copa del Mundo

El canadiense será el encargado de impartir justicia en los 16avos de final, el próximo viernes 3 de julio en el estadio Hard Rock de Miami. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde.
Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde. Foto: x
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La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para impartir justicia en el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El juez, nacido en Calgary y con amplia experiencia internacional, tendrá a su cargo el primer cruce de eliminación directa de la Scaloneta en la Copa del Mundo.

Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde.
Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde. Foto: x

Se trata de uno de los colegiados más reconocidos de CONCACAF, con destacados trabajos en la Major League Soccer en la que juega Lionel Messi, así como también en la Copa de Oro y la Nations League.

Será el segundo partido del canadiense en la actual competencia de selecciones: fue parte de la goleada 3 a 0 de Francia sobre Irak, correspondiente a la segunda fecha del Grupo I.

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Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde.
Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde. Foto: x

Como se completa el equipo arbitral

Al juez principal lo acompañarán los también canadienses Micheal Barwegen (asistente 1) y Lyes Arfa (asistente 2).

Por otra parte, la cuarta árbitra será la mexicana Katia García y la AVAR, Sandra Ramírez.

Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde.
Drew Fischer, árbitro de Argentina vs. Cabo Verde. Foto: x

Argentina vs Cabo Verde: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 3 de julio
  • Hora 19:00hs (hora argentina)
  • Estadio: Hard Rock Stadium de Miami
  • Dónde verlo: TV Pública (canales 8 y 999 de Telecentro), TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Cómo llega Cabo Verde a los 16avos de final contra Argentina

  • Fecha 1: España 0-0 Cabo Verde
  • Fecha 2: Uruguay 2-2 Cabo Verde
  • Fecha 3: Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita
Mundial 2026, Cabo Verde vs. Arabia Saudita.
Mundial 2026, Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Foto: EFE

Contra quién juega la Selección argentina si avanza a 8vos de final

En caso de avanzar, los de Lionel Scaloni jugarán los 8vos de final contra el ganador del duelo entre Australia y el 2° del Grupo G (Egipto, Irán o Bélgica).

Con el rival ya definido, el camino hacia los octavos de final ya comenzó a dibujarse. Y en Miami, Argentina tendrá una nueva oportunidad para confirmar que sigue siendo protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeÁrbitro
Matias Greisert
Matias Greisert

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