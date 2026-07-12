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Jude Bellingham, el héroe de Inglaterra que pudo jugar para Jamaica y ya tiene una camiseta retirada

Volvió a ser decisivo para Inglaterra en el Mundial: marcó en un momento clave, la acercó a las semifinales y reavivó la historia del crack.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Jude Bellingham
Jude Bellingham Foto: REUTERS
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Jude Bellingham volvió a aparecer cuando Inglaterra más lo necesitaba. El mediocampista del Real Madrid se transformó en el gran protagonista de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega, en un partido cargado de tensión, desgaste físico y dramatismo. Con Inglaterra abajo en el marcador y el sueño mundialista en peligro, el futbolista inglés respondió con una actuación decisiva: primero empató el encuentro en el cierre del primer tiempo y luego marcó el gol que puso a los “Three Lions” 2-1 arriba en el tiempo extra.

Bellingham, el jugador que cambió el destino de Inglaterra

El partido ante Noruega parecía una trampa perfecta para Inglaterra. El equipo nórdico, impulsado por la presencia de Erling Haaland, venía de eliminar a Brasil y soñaba con escribir la página más importante de su historia mundialista. De hecho, Andreas Schjelderup abrió el marcador a los 36 minutos y puso contra las cuerdas al conjunto inglés.

Jude Bellingham volvió a ser decisivo para Inglaterra en el Mundial
Jude Bellingham Foto: REUTERS

Pero ahí apareció Jude Bellingham, ese futbolista que parece jugar con una mezcla extraña de talento, carácter y timing competitivo. En el segundo minuto de descuento del primer tiempo, el volante encontró el espacio justo para igualar el partido y devolverle vida a Inglaterra. Ya en el alargue, volvió a estar en el lugar indicado: aprovechó un rebote tras un remate de Morgan Rogers y convirtió el 2-1 que dejó a los ingleses al borde de las semifinales.

De Birmingham al Real Madrid: una historia poco común

La historia de Bellingham no empezó en los grandes escenarios del fútbol europeo, sino en Birmingham City, el club que lo formó y donde debutó siendo apenas un adolescente. Su impacto fue tan fuerte que, cuando fue transferido al Borussia Dortmund, Birmingham tomó una decisión muy poco habitual: retirar la camiseta número 22 en honor a un jugador que todavía no había llegado a los 18 años.

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Ese gesto, que en su momento generó debate, hoy parece una señal anticipada de lo que iba a venir. Bellingham pasó de promesa precoz a figura mundial en cuestión de temporadas. En Dortmund aceleró su evolución, ganó protagonismo europeo y luego dio el salto al Real Madrid, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más determinantes del planeta.

La camiseta 22 que Birmingham retiró por Jude Bellingham

El retiro de la número 22 no fue solo un homenaje sentimental. Para Birmingham, Bellingham representaba el ejemplo perfecto de lo que podía producir su academia: un chico formado en casa, vendido por una cifra histórica para el club y proyectado rápidamente a la élite internacional.

Birmingham retiró su dorsal una vez que fue vendido
Jude Bellingham Foto: REUTERS

Aunque algunos hinchas consideraron exagerada la medida por la poca cantidad de partidos disputados en el primer equipo, el tiempo terminó dándole otro peso a aquella decisión. Hoy, cada actuación grande de Bellingham con Inglaterra o Real Madrid vuelve a poner en valor aquel número 22 que Birmingham decidió guardar para siempre.

El detalle que pocos recuerdan: pudo haber jugado para Jamaica

Otro punto que alimenta la historia de Jude Bellingham es su origen familiar. El futbolista nació en Stourbridge, Inglaterra, pero tiene raíces jamaicanas por parte de su madre, Denise, además de ascendencia irlandesa por parte de su padre. Por ese vínculo familiar, Bellingham podía haber tenido la posibilidad de representar a Jamaica a nivel internacional, aunque finalmente eligió defender a Inglaterra.

Ese dato vuelve todavía más atractivo su recorrido: el jugador que hoy emociona a los hinchas ingleses y carga con buena parte de las ilusiones de una nación también pudo haber vestido otra camiseta. Su identidad multicultural refleja una parte importante del fútbol moderno: talentos nacidos en Europa, con raíces familiares diversas y opciones internacionales múltiples.

Por qué Bellingham es mucho más que un goleador

Lo que distingue a Bellingham no es solo su capacidad para marcar goles importantes. Su valor está en la manera en que interpreta los partidos. Puede romper líneas, llegar al área, recuperar en campo propio, ordenar ataques y aparecer en momentos límite. En el Mundial 2026 ya había sido clave ante México, con dos goles en la victoria 3-2 de Inglaterra en octavos de final, antes de volver a brillar contra Noruega.

La increíble historia de Jude Bellingham, el jugador que cambió el destino de Inglaterra
Jude Bellingham Foto: REUTERS

Ese perfil lo convierte en un futbolista diferente: no necesita dominar todo el partido para decidirlo. A veces le alcanza con una carrera, una lectura, un rebote o una llegada desde atrás. Inglaterra tiene delanteros, extremos y nombres pesados, pero Bellingham ofrece algo que no siempre aparece en las estadísticas: personalidad para cargar con el momento.

Inglaterra sueña con el Mundial gracias a su nueva cara

Con apenas 23 años, Jude Bellingham ya juega como si llevara una década resolviendo partidos grandes. Su actuación ante Noruega refuerza una sensación cada vez más fuerte: Inglaterra encontró en él a su líder emocional y futbolístico. Harry Kane sigue siendo una referencia histórica, pero Bellingham representa el presente más explosivo y el futuro más ambicioso del seleccionado inglés.

El dato de Birmingham, la camiseta retirada, sus raíces jamaicanas y su impacto mundialista componen una historia ideal para Google Discover: juventud, drama, identidad, gloria deportiva y un protagonista global. Bellingham no solo hizo un gol importante. Escribió otro capítulo de una carrera que parece destinada a marcar una época.

Selección InglaterraJude BellinghamMundial 2026
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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