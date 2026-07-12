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El streamer anti-Messi Speed apareció con la camiseta de la Selección Argentina para ver el partido contra Suiza

El streamer Speed, señalado por muchos hinchas como “mufa”, sorprendió al mostrarse con la camiseta de la Selección argentina antes del duelo ante Suiza.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El youtuber Speed con la camiseta argentina
El youtuber Speed con la camiseta argentina Foto: captura video
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En la previa del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una imagen no tardó en hacerse viral entre los hinchas: Speed apareció con la camiseta de la Argentina en el estadio y generó una ola inmediata de comentarios en redes sociales. El streamer estadounidense fue visto en Kansas City con la casaca albiceleste y el número 7 en la espalda, un detalle que llamó todavía más la atención por su conocida admiración por Cristiano Ronaldo.

La aparición del influencer no pasó desapercibida porque, durante la Copa del Mundo, muchos usuarios lo señalaron como una especie de“mufa internacional”. La teoría que circula entre los fanáticos sostiene que los equipos a los que Speed alienta terminan quedando eliminados o sufriendo resultados negativos. Aunque se trata de una creencia nacida en redes, el personaje se convirtió en una especie de termómetro humorístico para cada partido importante.

Por qué los hinchas argentinos hablaron de “anular la mufa”

El dato que cambió el clima fue simple, pero potente: esta vez Speed no apareció con la camiseta del rival, sino con la de la Selección argentina. Para muchos hinchas, eso generó una mezcla de preocupación, humor y esperanza. Algunos se preguntaron si el streamer podía trasladar su supuesta mala suerte al equipo de Lionel Messi, mientras que otros ironizaron con que, al ponerse la camiseta argentina, tal vez la “mufa” quedaba anulada.

Speed apareció con la camiseta de la Selección Argentina. Video: @IShowSpeedHQ

En redes sociales, la escena se leyó casi como un capítulo más de la liturgia mundialista. En un torneo donde cada gesto se analiza al detalle, la presencia de Speed con los colores albicelestes alcanzó para encender memes, teorías y comentarios cruzados. El influencer ya había sido vinculado con varios partidos del certamen y su imagen empezó a circular como parte del folklore digital que acompaña a cada Copa del Mundo.

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La relación de Speed con Messi, Cristiano Ronaldo y la reacción argentina

Speed no es un nombre desconocido para los fanáticos del fútbol. Su figura creció a nivel global por su estilo explosivo, sus transmisiones y, sobre todo, por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Esa preferencia lo llevó muchas veces a aparecer en debates y comparaciones con Lionel Messi, algo que en la Argentina suele generar reacciones inmediatas.

Por eso su presencia con la camiseta argentina tuvo doble impacto. No solo se trató de un streamer famoso alentando a la Albiceleste, sino de alguien que habitualmente fue identificado por los hinchas como parte del “bando” de Cristiano. En ese contexto, verlo vestido con los colores de la Selección fue leído como una escena inesperada y hasta cinematográfica para la previa de un partido decisivo.

Un detalle que no pasó inadvertido en el estadio

Según las imágenes difundidas desde el lugar, Speed estuvo en el estadio de Kansas City con la camiseta argentina y el número 7 en la espalda. Minutos después, su equipo de seguridad pidió que no lo molestaran y apartó a algunas personas que se acercaron a la zona donde estaba ubicado.

Ese momento también alimentó la repercusión. En los grandes eventos deportivos, cada aparición de una celebridad se multiplica en cuestión de segundos, pero en este caso el fenómeno fue mayor porque Speed ya arrastraba una narrativa propia dentro del Mundial. Para los hinchas argentinos, no fue una visita más: fue la llegada de un personaje que, por superstición o por humor, parecía tener influencia simbólica sobre los resultados.

La superstición, otro condimento del Mundial

Los mundiales no solo se juegan dentro de la cancha. También se viven en las cábalas, los memes, las promesas, las coincidencias y las teorías que los hinchas construyen alrededor de cada partido. En ese universo, Speed encontró un lugar inesperado: el del protagonista externo que todos miran de reojo.

La supuesta “mufa” no tiene ningún sustento deportivo, pero sí una enorme fuerza narrativa. Y en tiempos de redes sociales, una buena historia puede viajar tan rápido como un gol. Si Argentina gana, muchos dirán que la maldición quedó neutralizada. Si pierde, otros volverán a señalar al streamer como responsable simbólico. En cualquier caso, su presencia ya quedó instalada como uno de los momentos más comentados de la previa.

Argentina, Suiza y una previa cargada de tensión

Más allá del show alrededor de Speed, la Selección argentina llegó al cruce ante Suiza con la presión lógica de unos cuartos de final mundialistas. Cada detalle suma tensión: la formación, el estado físico de los jugadores, el clima en el estadio y hasta las presencias famosas en la tribuna.

En ese escenario, la imagen del streamer con la camiseta albiceleste funcionó como combustible perfecto para la conversación digital. Speed quiso ser parte de la fiesta argentina, pero terminó alimentando una nueva pregunta entre los hinchas: ¿trajo suerte o encendió todas las alarmas?

Por ahora, la respuesta solo puede darla la cancha. Pero una cosa está clara: en este Mundial, incluso antes de que ruede la pelota, Argentina ya juega también en las redes.

Mundial 2026Selección ArgentinaSpeedYoutubers
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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