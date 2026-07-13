Franco Armani se despidió de River entre lágrimas y confirmó su futuro en Atlético Nacional

Franco Armani se despidió de River entre lágrimas Foto: X @RiverPlate

El ciclo de Franco Armani en River llegó a su fin y el Monumental fue escenario de una despedida cargada de emoción. El arquero, uno de los grandes ídolos contemporáneos del club, brindó una conferencia de prensa en la que no pudo ocultar la emoción al ponerle palabras al cierre de una historia que comenzó en 2018 y que terminó convirtiéndose en una de las más importantes de su carrera.

Acompañado por dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y referentes vinculados a su etapa en Núñez, Armani recibió reconocimientos y aplausos antes de leer una carta que preparó especialmente para el pueblo riverplatense. La escena fue tan fuerte como simbólica: el arquero que tantas veces sostuvo a River bajo los tres palos ahora se quebraba al despedirse del club que soñó defender desde chico.

La carta de Armani que conmovió a todo River

Durante su mensaje, Armani repasó lo que significó vestir la camiseta de River y recordó que su llegada al club representó mucho más que un paso deportivo. Para el arquero, ponerse el buzo millonario fue cumplir un sueño de infancia y formar parte de una historia que, según reconoció, superó cualquier expectativa.

El santafesino destacó el cariño recibido por los hinchas, los aplausos en el Monumental y la conexión que construyó con la gente durante cada partido. Su despedida no tuvo tono de ruptura, sino de gratitud: Armani dejó claro que River seguirá ocupando un lugar central en su vida y en su carrera.

Los números que explican por qué Armani ya es leyenda en River

El paso de Franco Armani por River no se mide únicamente en emociones. También lo respaldan estadísticas contundentes. En sus ocho años y medio en el club, el arquero disputó 366 partidos, mantuvo la valla invicta en 158 oportunidades y conquistó 10 títulos, una marca que lo ubica entre los arqueros más importantes de la historia riverplatense.

Franco Armani se despidió de River entre lágrimas Foto: X @RiverPlate

Entre todos esos logros, hay uno que aparece por encima del resto: la Copa Libertadores 2018, ganada frente a Boca en Madrid. Aquella consagración quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas y también en la carrera del propio Armani, quien fue una pieza clave durante toda esa campaña continental.

La Libertadores 2018, el recuerdo eterno de Armani en River

Si hay una imagen que resume el legado de Armani en River, es la de sus atajadas decisivas en noches grandes. El arquero llegó a Núñez procedente de Atlético Nacional y rápidamente se convirtió en una garantía para Marcelo Gallardo y para todo el equipo. Su aparición fue determinante en un momento de alta exigencia y terminó siendo fundamental en la construcción de uno de los ciclos más exitosos del club.

La final de Madrid ante Boca ocupa un lugar especial en esa historia. No solo por el valor deportivo del título, sino por el impacto emocional que tuvo para River y sus hinchas. Armani fue parte de una conquista que trascendió generaciones y que lo convirtió definitivamente en ídolo millonario.

Por qué Franco Armani decidió irse de River

Aunque tenía vínculo vigente, Armani decidió adelantar el cierre de su etapa en River para buscar continuidad y asumir un nuevo desafío deportivo. En los últimos meses, el escenario competitivo del arco millonario había cambiado y el arquero entendió que era momento de tomar una decisión importante para su carrera.

Franco Armani se despidió de River entre lágrimas Foto: X @RiverPlate

Su salida fue acordada con el club y se produjo en un clima de reconocimiento, respeto y agradecimiento. River lo despidió como lo que es: una leyenda viva de la institución, protagonista de una época dorada y dueño de un lugar imborrable en la memoria de los hinchas.

Atlético Nacional, el nuevo desafío de Franco Armani

El futuro de Armani estará nuevamente en Atlético Nacional de Medellín, club en el que también dejó una marca importante antes de llegar a River. Su regreso al fútbol colombiano representa un nuevo capítulo para el arquero, que buscará seguir compitiendo al máximo nivel y mantenerse vigente en una etapa madura de su carrera.

Para los hinchas de River, la noticia genera tristeza, pero también orgullo. Armani se va después de haberlo dado todo, con títulos, liderazgo, atajadas inolvidables y un vínculo afectivo que difícilmente se rompa con el paso del tiempo.

El legado de Armani: mucho más que un arquero campeón

Franco Armani no fue solamente un arquero ganador. Fue símbolo de seguridad, profesionalismo y pertenencia. En River encontró el club que siempre había soñado defender y, a cambio, le entregó años de rendimiento, compromiso y momentos decisivos.

Su despedida dejó una certeza: el arco de River cambia de dueño, pero la historia de Armani en Núñez ya quedó escrita para siempre. Entre lágrimas, aplausos y recuerdos, el Pulpo cerró una etapa inolvidable y abrió otra página en su carrera.