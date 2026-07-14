Por qué Lionel Messi podría jugar el Mundial 2030 con 43 años: la revelación del neurólogo Conrado Estol

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi continúa deslumbrado dentro de la cancha durante el Mundial 2026 con la Selección Argentina y es que con 39 años, rapidez y posibilidades para dar vuelta un partido en un segundo sigue despertando asombro. Y mientras el capitán mantiene un alto nivel competitivo, la ciencia también busca explicar qué lo convierte en un futbolista diferente al resto.

El neurólogo Conrado Estol analizó desde la neurociencia algunos aspectos de Messi que, según su visión, lo hacen único en su área. Para él, la diferencia no radica solamente en su talento como futbolista, sino que además su cerebro es diferente al de los demás: tiene una forma de procesamiento distinto que el resto durante un partido.

La explicación científica detrás del talento de Lionel Messi, según el neurólogo Conrado Estol. Fuente: Instagram

En su cuenta de Instagram, Estol explicó que la velocidad con la que Messi interpreta el juego, su capacidad para anticiparse a las jugadas y hasta la posibilidad de que continúe compitiendo al máximo nivel en los próximos años, incluso con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Cuál es el secreto de Messi según la neurociencia: su celebro se adelanta a las jugadas

Antes de analizar el cerebro de Messi, Conrado Estol no descartó la posibilidad de que pueda disputar otra Copa del Mundo a los 43 años, ya que cuenta con las condiciones físicas y cognitivas para poder seguir siendo el capitán argentino.

“Ya tenemos ejemplos en el fútbol norteamericano un puesto clave que es el el mariscal de campo el famoso Tom Brady a los 43 años jugaba. Te quiero decir que no es imposible”, dijo el neurólogo.

¿Cómo es el cerebro de Messi? Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además, para el especialista, una de las características más llamativas del rosarino es la manera en que parece administrar los esfuerzos durante un encuentro, algo que muchas veces genera la sensación de que está desconectado del juego.

“Me parece espectacular cuando lo muestran caminando por la cancha que vos decís ese tipo está paseando en una vereda, en un lago, en un parque y vos de repente lo ves que está en el medio de una jugada crítica o que hace un gol”, comenzó, y luego prosiguió diciendo: “Puede estar mirando el piso, pero en muchas de esas tomas lo vas a ver que está con la cabeza mirando todo. Él escanea, tiene una capacidad de movimientos rápidos de los ojos en el puesto de él en un deporte de competición de este nivel 400 milisegundos es mucha diferencia.”

Según Estol, esa habilidad está directamente relacionada con la forma en que el cerebro de Messi procesa la información antes que el resto de los jugadores. “La idea desde lo cognitivo de la neurociencia es que él está jugando un partido un par de segundos antes en su cabeza”, dijo.

El especialista explicó que el capitán argentino logra anticipar lo que ocurrirá en la cancha gracias a una extraordinaria capacidad de orientación espacial y procesamiento visual: “Él ve antes la jugada.”

¿Cómo arma Messi las jugadas antes en su cabeza? Foto: REUTERS

Y profundizó sobre ese mecanismo cerebral que, a su entender, explica buena parte de la diferencia que marca el futbolista dentro del campo de juego. “Él tiene una construcción en el cerebro, tenemos un área de orientación espacial parece una pavada muy complicado saber qué es arriba que es abajo, a la derecha, a la izquierda”, teorizó.

“Messi con los ojos tiene una capacidad de formar en su cabeza un cuadro, él sabe perfectamente dónde están los contrarios, dónde están sus compañeros, dónde van a estar y dónde está el espacio perfecto y eso además tiene la capacidad de coordinarlo con sus movimientos”, aseguró Estol.

Para él, la combinación entre capacidad cognitiva y una sobresaliente orientación espacial y de velocidad hacen que Messi sea un caso extraordinario en el deporte de alto rendimiento y, según remarcó, la neurociencia tiene mucho que aprender de él, ya que es un verdadero caso de estudio.