Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Por qué Lionel Messi podría jugar el Mundial 2030 con 43 años: la revelación del neurólogo Conrado Estol

El reconocido médico analizó las capacidades cognitivas del capitán de la Selección Argentina y aseguró que su rendimiento va mucho más allá de lo físico: “Él ve antes la jugada”, aseguró.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final.
Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lionel Messi continúa deslumbrado dentro de la cancha durante el Mundial 2026 con la Selección Argentina y es que con 39 años, rapidez y posibilidades para dar vuelta un partido en un segundo sigue despertando asombro. Y mientras el capitán mantiene un alto nivel competitivo, la ciencia también busca explicar qué lo convierte en un futbolista diferente al resto.

El neurólogo Conrado Estol analizó desde la neurociencia algunos aspectos de Messi que, según su visión, lo hacen único en su área. Para él, la diferencia no radica solamente en su talento como futbolista, sino que además su cerebro es diferente al de los demás: tiene una forma de procesamiento distinto que el resto durante un partido.

La explicación científica detrás del talento de Lionel Messi, según el neurólogo Conrado Estol. Fuente: Instagram

En su cuenta de Instagram, Estol explicó que la velocidad con la que Messi interpreta el juego, su capacidad para anticiparse a las jugadas y hasta la posibilidad de que continúe compitiendo al máximo nivel en los próximos años, incluso con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Cuál es el secreto de Messi según la neurociencia: su celebro se adelanta a las jugadas

Antes de analizar el cerebro de Messi, Conrado Estol no descartó la posibilidad de que pueda disputar otra Copa del Mundo a los 43 años, ya que cuenta con las condiciones físicas y cognitivas para poder seguir siendo el capitán argentino.

Contenido Recomendado

Messi se despide de Kansas y pone la mira en Inglaterra:la última publicación del capitán antes de viajar a Atlanta

Messi se despide de Kansas y pone la mira en Inglaterra: la última publicación del capitán antes de viajar a Atlanta

El misterio de Messi e Inglaterra:por qué nunca los enfrentó y qué hace histórica la semifinal del Mundial

El misterio de Messi e Inglaterra: por qué nunca los enfrentó y qué hace histórica la semifinal del Mundial

“Ya tenemos ejemplos en el fútbol norteamericano un puesto clave que es el el mariscal de campo el famoso Tom Brady a los 43 años jugaba. Te quiero decir que no es imposible”, dijo el neurólogo.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final
¿Cómo es el cerebro de Messi? Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además, para el especialista, una de las características más llamativas del rosarino es la manera en que parece administrar los esfuerzos durante un encuentro, algo que muchas veces genera la sensación de que está desconectado del juego.

“Me parece espectacular cuando lo muestran caminando por la cancha que vos decís ese tipo está paseando en una vereda, en un lago, en un parque y vos de repente lo ves que está en el medio de una jugada crítica o que hace un gol”, comenzó, y luego prosiguió diciendo: “Puede estar mirando el piso, pero en muchas de esas tomas lo vas a ver que está con la cabeza mirando todo. Él escanea, tiene una capacidad de movimientos rápidos de los ojos en el puesto de él en un deporte de competición de este nivel 400 milisegundos es mucha diferencia.”

Según Estol, esa habilidad está directamente relacionada con la forma en que el cerebro de Messi procesa la información antes que el resto de los jugadores. “La idea desde lo cognitivo de la neurociencia es que él está jugando un partido un par de segundos antes en su cabeza”, dijo.

El especialista explicó que el capitán argentino logra anticipar lo que ocurrirá en la cancha gracias a una extraordinaria capacidad de orientación espacial y procesamiento visual: “Él ve antes la jugada.”

Argentina vs Suiza por los cuartos de final
¿Cómo arma Messi las jugadas antes en su cabeza? Foto: REUTERS

Y profundizó sobre ese mecanismo cerebral que, a su entender, explica buena parte de la diferencia que marca el futbolista dentro del campo de juego. “Él tiene una construcción en el cerebro, tenemos un área de orientación espacial parece una pavada muy complicado saber qué es arriba que es abajo, a la derecha, a la izquierda”, teorizó.

Messi con los ojos tiene una capacidad de formar en su cabeza un cuadro, él sabe perfectamente dónde están los contrarios, dónde están sus compañeros, dónde van a estar y dónde está el espacio perfecto y eso además tiene la capacidad de coordinarlo con sus movimientos”, aseguró Estol.

Para él, la combinación entre capacidad cognitiva y una sobresaliente orientación espacial y de velocidad hacen que Messi sea un caso extraordinario en el deporte de alto rendimiento y, según remarcó, la neurociencia tiene mucho que aprender de él, ya que es un verdadero caso de estudio.

Lionel MessiNeurologíaMundial 2026Selección Argentina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El pub de Belfast que se volvió argentino:banderas, Maradona y una rivalidad histórica con Inglaterra

    El pub de Belfast que se volvió argentino: banderas, Maradona y una rivalidad histórica con Inglaterra

  2. Cuánto mide Iván Barton:la altura del árbitro de El Salvador que dirige la semifinal entre Francia y España

    Cuánto mide Iván Barton: la altura del árbitro de El Salvador que dirige la semifinal entre Francia y España

  3. Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra:la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

    Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra: la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

  4. La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

    La inesperada predicción de una tarotista sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra

  5. El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral:interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

    El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral: interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

300 efectivos de la Policía Federal y vallados:el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

300 efectivos de la Policía Federal y vallados: el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

F-16 para Argentina:cuándo llega la segunda tanda de cazas y por qué se adelanta el operativo

Economía

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio 2026 fue de 1,9% y acumuló 16,8% en el primer semestre

ARCA lanzó un nuevo plan para pagar deudas en cuotas:quiénes pueden acceder y qué conviene revisar antes de adherirse

Reforma Laboral para empleadas domésticas en 2026:qué cambió y qué deben hacer los empleadores

Adrián Ravier habló del incremento de la morosidad en las familias:“La gente se expone a riesgos de impago por no saber manejar sus propios ingresos”

Ciencia y Espacio

El hongo negro de Chernobyl que desafía a la radiación:el misterio científico que podría cambiar los viajes espaciales

El hongo negro de Chernobyl que desafía a la radiación: el misterio científico que podría cambiar los viajes espaciales

Cuba sufrió un nuevo apagón masivo:el sistema eléctrico nacional colapsó por quinta vez en 2026

Una nueva “marcha atrás” de Trump:aseguró que no habrá cobro de peajes por parte de los EEUU en el estrecho de Ormuz

El robot anfibio con ametralladora que utilizó Ucrania para atacar a Rusia en Jersón