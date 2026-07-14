El bar escondido de Buenos Aires que parece detenido en los años 60 y sirve un capuchino legendario

En plena calle Lavalle, Le Caravelle conserva el espíritu de la Buenos Aires de los años 60 Foto: Instagram @cafelecaravelle

En plena calle Lavalle, donde alguna vez las marquesinas iluminaban la noche porteña y las filas para entrar al cine parecían no terminar nunca, todavía sobrevive un rincón que resiste al paso del tiempo. Se trata de Le Caravelle, un café histórico ubicado en Lavalle 726, a metros de Maipú, que abrió sus puertas en 1962 y que hoy es considerado uno de los grandes tesoros nostálgicos del Microcentro porteño.

A simple vista, puede pasar inadvertido entre locales, oficinas, turistas apurados y el movimiento diario del Centro. Pero basta cruzar la puerta para descubrir una postal intacta de otra Buenos Aires: la de los cafés al paso, los oficinistas de traje, las funciones de cine a sala llena y las barras donde el café se tomaba de pie, casi como un ritual italiano.

Le Caravelle, el café de Lavalle que nació en la época dorada de los cines

Le Caravelle abrió en un momento clave para la historia urbana de Buenos Aires. En los años 60, Lavalle era conocida como “la calle de los cines”, un corredor cultural donde se concentraban salas históricas, restaurantes, bares y comercios que daban vida a una de las zonas más concurridas de la Ciudad.

En plena calle Lavalle, Le Caravelle conserva el espíritu de la Buenos Aires de los años 60 Foto: Instagram @cafelecaravelle

La calle llegó a reunir una enorme cantidad de salas en pocas cuadras, y caminar por allí era parte del programa completo: primero un café, después la película, más tarde una pizza, un whisky o una caminata bajo las luces del Centro. Con el tiempo, muchas de esas salas cerraron, fueron reconvertidas o desaparecieron, pero Le Caravelle se mantuvo como un testigo silencioso de esa época dorada.

Según registros históricos y reseñas de la Ciudad, el café conserva buena parte de su identidad original. Su estética remite a los bares italianos de mediados del siglo XX: dos barras, banquetas altas, café servido de pie, madera, vitrinas con facturas y una atmósfera que parece no haber cambiado demasiado desde su inauguración.

Un viaje al pasado: relojes, fotos de Italia y una cafetera que no se detiene

Uno de los detalles más característicos del lugar son los relojes que marcan distintas horas del mundo: Buenos Aires, Roma, Madrid y Atenas. Ese guiño europeo no es casual. Le Caravelle nació con fuerte impronta italiana y mantiene, hasta hoy, símbolos que remiten a la inmigración, al café de barra y a la vida social de aquellos años.

En sus paredes también aparecen imágenes de sitios emblemáticos de Roma, como la Fontana di Trevi, la Piazza Navona y la escalinata de Piazza di Spagna, detalles que refuerzan la identidad del local y lo convierten en una pequeña cápsula italiana en pleno San Nicolás.

En plena calle Lavalle, Le Caravelle conserva el espíritu de la Buenos Aires de los años 60 Foto: Instagram @cafelecaravelle

Pero el corazón del café está en la barra. Allí, la rutina se repite todos los días con una precisión casi teatral: clientes que entran, piden su café, se apoyan unos minutos, conversan o simplemente miran la calle antes de seguir camino. En tiempos de apuro, Le Caravelle propone una pausa breve pero intensa, como si el Centro todavía conservara algo de aquella elegancia de mitad del siglo pasado.

El capuchino más famoso del Microcentro porteño

El gran protagonista de Le Caravelle es su capuchino “alla italiana”, una preparación que muchos habitués consideran entre las mejores de Buenos Aires. Su sello distintivo está en la espuma: abundante, firme y elevada sobre la taza, con una presentación que se volvió parte de la leyenda del lugar.

La fama del capuchino creció con el boca en boca. Durante décadas, oficinistas, comerciantes, turistas y amantes del café hicieron de este ritual una parada obligada. En sus años de mayor esplendor, testimonios vinculados al local recuerdan que se llegaron a servir entre 3.000 y 4.000 cafés por día, una cifra que ayuda a dimensionar el movimiento que tenía Lavalle cuando los cines todavía marcaban el pulso nocturno del Centro.

En plena calle Lavalle, Le Caravelle conserva el espíritu de la Buenos Aires de los años 60 Foto: Instagram @cafelecaravelle

La propuesta se completa con clásicos simples y efectivos: medialunas de manteca, medialunas de grasa, manzanitas, sándwiches y café en grano o molido para llevar. No hay artificio ni moda pasajera: el encanto está justamente en esa fidelidad a una fórmula de otra época.

La Lavalle que fue: tranvías, marquesinas y elegancia porteña

La historia de Le Caravelle también permite mirar hacia atrás y reconstruir la transformación de Lavalle. Antes de ser peatonal, por allí pasaron tranvías y una intensa vida comercial. Luego llegaron los cines, los restaurantes, las sastrerías y una vida nocturna que hacía del Centro un punto de encuentro para miles de porteños.

La zona también guarda otras marcas históricas: en Lavalle al 300 se recuerda una vivienda vinculada a Julio Cortázar, mientras que cerca de Suipacha una placa señala el lugar donde nació Bartolomé Mitre. Son detalles que convierten a esta calle en mucho más que una arteria comercial: Lavalle es una síntesis de literatura, política, cine, gastronomía y memoria urbana.

Con la llegada del VHS, los shoppings, los complejos multipantalla, las crisis económicas y los cambios de hábitos de consumo, la calle fue perdiendo aquel brillo. Sin embargo, algunos lugares sobrevivieron como faros de una Buenos Aires que se niega a desaparecer del todo. Le Caravelle es uno de ellos.

Por qué Le Caravelle sigue siendo una joya porteña

En una ciudad donde muchos bares históricos fueron remodelados hasta perder su alma, Le Caravelle conserva algo difícil de fabricar: autenticidad. No parece un decorado vintage pensado para redes sociales, sino un lugar que envejeció con dignidad y que todavía funciona con la lógica de los cafés de antes.

Además, forma parte del circuito de Bares Notables de Buenos Aires, una categoría que reconoce a aquellos espacios que, por su antigüedad, arquitectura o relevancia cultural, integran el patrimonio afectivo de la Ciudad.

Visitarlo no es solo tomar un café. Es escuchar el eco de una Lavalle que alguna vez brilló con marquesinas, estrenos, trajes, sombreros y noches interminables. Es detenerse unos minutos frente a una taza con espuma alta y entender que, en Buenos Aires, la historia muchas veces no está en los museos, sino en una barra, en una servilleta con logo antiguo o en un mozo que prepara el mismo capuchino desde hace décadas.

Le Caravelle sigue ahí, en Lavalle 726, como una postal viva de los años 60: pequeña, nostálgica y profundamente porteña.