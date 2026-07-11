Las termas argentinas rodeadas de nieve que parecen de Islandia y son furor este invierno

En Neuquén, Copahue ofrece aguas termales entre nieve, vapor y paisajes volcánicos Foto: Argentina.gob.ar

Hay lugares que no necesitan exageraciones para volverse inolvidables. En plena cordillera de Neuquén, cuando el invierno cubre todo de blanco y el frío se instala con fuerza, Copahue aparece como uno de los destinos más sorprendentes de la Patagonia. Allí, al pie del volcán, las aguas calientes emergen entre la nieve y crean una postal que muchos comparan con escenarios típicos de Islandia o Japón.

La propuesta se llama Termas Nieve y permite vivir una experiencia difícil de encontrar en otros puntos del país: meterse en aguas mineromedicinales mientras alrededor solo hay montaña, vapor y silencio blanco. La temporada 2026 está disponible hasta el 31 de agosto y suma nuevos prestadores, actividades recreativas, gastronomía regional y hasta la posibilidad de alojarse en Copahue durante el invierno.

Copahue, el destino argentino donde el agua caliente se mezcla con la nieve

A diferencia de otros complejos termales, Copahue tiene un atractivo visual y sensorial muy poderoso: sus termas quedan cubiertas por la nieve. Esa combinación entre temperaturas bajas, paisaje volcánico y aguas cálidas convierte al lugar en uno de los destinos más buscados para quienes quieren algo distinto en vacaciones de invierno.

La experiencia tiene un fuerte componente natural. El visitante no solo llega para bañarse en aguas termales, sino también para atravesar un entorno de alta montaña donde el viaje forma parte del encanto. Desde Caviahue, el traslado hacia Copahue se realiza en vehículos adaptados para circular sobre nieve, como unidades con orugas y otros transportes especiales habilitados.

Por qué estas termas son comparadas con Islandia y Japón

La comparación no aparece por casualidad. Según explicó Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, hay pocos lugares del mundo donde las termas quedan literalmente rodeadas o cubiertas por nieve, y entre esos destinos se mencionan Islandia, Japón y Copahue.

Las termas argentinas rodeadas de nieve que parecen de Islandia y son furor este invierno Foto: Aguas Termales Argentina

Esa rareza es, justamente, lo que vuelve tan potente a la propuesta para Google Discover: la imagen mental es inmediata. Aguas calientes, vapor natural, nieve profunda y un pueblo patagónico al pie de un volcán. Todo en un mismo lugar. Para quienes buscan escapadas diferentes, bienestar o turismo de naturaleza, Copahue reúne varios disparadores de interés en una sola experiencia.

Qué se puede hacer en Termas Nieve

El complejo ofrece distintas prestaciones orientadas al relax, al bienestar y al contacto con los recursos naturales de la zona. Entre las opciones destacadas se encuentran la Laguna del Chancho, los baños de vapor, la inmersión en agua sulfurosa, las mascarillas faciales elaboradas con algas de la Laguna Verde, masajes locales y corporales, y circuitos antiestrés que combinan varios tratamientos.

Una de las experiencias más buscadas es la inmersión en aguas termales mientras el paisaje permanece completamente nevado. En la nota original también se menciona que el agua puede rondar entre los 36 °C y 40 °C, lo que potencia el contraste entre el calor del cuerpo y el frío exterior.

Cómo llegar a las termas de Copahue en invierno

Durante la temporada invernal, el acceso tiene una dinámica particular. Los visitantes suelen llegar primero a Caviahue, y desde allí continúan hacia Copahue con prestadores habilitados para trasladarse sobre nieve. La recomendación oficial es consultar en las oficinas de Turismo de Caviahue cuáles son las agencias y servicios disponibles para realizar el ascenso.

Copahue aparece como uno de los destinos más sorprendentes de la Patagonia Foto: Wikipedia

Este tramo no es un simple traslado: para muchos turistas es una de las partes más memorables del paseo. El recorrido permite atravesar paisajes nevados, bosques de araucarias y caminos de montaña hasta llegar a un pueblo cubierto por el invierno. Al final del trayecto, el vapor de las termas aparece como una de las postales más impactantes de Neuquén.

Cuánto cuesta vivir la experiencia termal

Las tarifas varían según la prestación elegida. De acuerdo con la información oficial, las opciones individuales como Laguna del Chancho, vapor, inmersión en agua sulfurosa, mascarilla facial y masaje local tienen un valor general de $50.000, mientras que para residentes de Neuquén el precio es de $25.000. También se ofrecen masajes totales, combos de prestaciones, circuitos completos y propuestas familiares con valores diferenciados.

Además, los residentes neuquinos cuentan con beneficios especiales del 50%, una medida pensada para incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a una de las experiencias más singulares de la provincia.

Un plan perfecto para las vacaciones de invierno

Copahue no es solo un destino para descansar. Es una escapada que combina naturaleza, aventura, bienestar y paisajes de alto impacto visual. A eso se suman actividades complementarias como caminatas con raquetas, excursiones, gastronomía regional y la posibilidad de combinar la visita con Caviahue, otro punto fuerte de la temporada de nieve en Neuquén.

Para quienes buscan una alternativa distinta a los clásicos centros de esquí, Termas Nieve puede ser una de las grandes sorpresas del invierno argentino. Es un plan ideal para parejas, familias, viajeros curiosos y amantes de la Patagonia que quieren vivir una experiencia que parece sacada de otro país, pero está mucho más cerca: en Neuquén, al pie del volcán Copahue.