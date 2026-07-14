Argentina no tenía camiseta para jugar contra Inglaterra: la historia detrás de la azul de Maradona en México 86

La camiseta azul con la que Diego Maradona escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino Foto: REUTERS

Hay camisetas que identifican a una Selección. Y hay otras que directamente se convierten en reliquias de la historia deportiva. La azul de Argentina en México 86 pertenece a ese segundo grupo: una prenda improvisada que terminó asociada para siempre a la Mano de Dios, al Gol del Siglo y al liderazgo absoluto de Diego Armando Maradona.

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Argentina venció 2-1 a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial. Maradona marcó los dos goles más famosos de su carrera: primero, el tanto polémico con la mano; después, una obra maestra desde mitad de cancha que quedó instalada como una de las jugadas más impactantes en la historia de las Copas del Mundo. Ese partido se jugó con una camiseta azul que, increíblemente, no estaba lista pocos días antes del encuentro.

El problema que preocupaba a Carlos Bilardo

Carlos Salvador Bilardo era obsesivo con los detalles. En México, no solo pensaba en el rival, la táctica o la formación: también analizaba el calor, la humedad, los horarios y la altura de la Ciudad de México, ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso, antes del Mundial le había pedido a Le Coq Sportif, la marca que vestía a la Selección, camisetas más livianas y con mejor ventilación para soportar las condiciones climáticas.

Historia de la camiseta azul de Argentina en el 86. Video: TikTok Gelatina / documental "La historia detrás de la Copa"

La marca cumplió, pero solo con la camiseta titular celeste y blanca. El problema estaba en la alternativa azul: era de algodón, más pesada y mucho menos cómoda para jugar bajo el sol mexicano. Argentina ya la había usado ante Uruguay en octavos de final, en un partido en el que los futbolistas terminaron incómodos por el peso de la tela, agravado por la transpiración, la humedad y la lluvia. Bilardo entendió que repetir esa experiencia contra Inglaterra podía ser un riesgo.

Argentina debía jugar de azul y no tenía una camiseta adecuada

La situación se volvió urgente cuando quedó definido que Argentina debía usar una camiseta alternativa por una cuestión de contraste con el uniforme blanco de Inglaterra. Es decir: la Selección no podía salir con la tradicional celeste y blanca. Tenía que jugar de azul, pero la camiseta oficial disponible no convencía al cuerpo técnico.

La camiseta azul no nació de una campaña de marketing ni de una planificación perfecta Foto: REUTERS

A pocos días del partido, no había tiempo para fabricar un nuevo juego. Entonces apareció una de esas historias que parecen escritas por el destino: la delegación argentina salió a buscar camisetas por la Ciudad de México. Rubén Moschella, integrante de la AFA, recorrió locales deportivos hasta encontrar modelos azules más livianos que podían servir como solución de emergencia.

Una compra de urgencia que cambió la historia

Las camisetas compradas no eran las oficiales de competencia tal como las conocemos hoy. Había que transformarlas en indumentaria de la Selección Argentina. Para eso, se les cosieron escudos de la AFA a mano y se les agregaron números plateados, similares a los utilizados en camisetas de fútbol americano, porque eran los que se consiguieron en cantidad suficiente. En total, se prepararon alrededor de 38 camisetas para que el equipo pudiera jugar.

El resultado fue una prenda extraña, artesanal, distinta a cualquier diseño tradicional. No tenía detrás una presentación comercial ni una estrategia de marca. Tenía apuro, necesidad y un aura que solo se entiende con el paso del tiempo. Esa camiseta azul, nacida casi como un parche logístico, se convirtió en uno de los objetos más simbólicos del deporte argentino.

La frase de Maradona que terminó de sellar la leyenda

Según la historia más difundida, Bilardo todavía dudaba. Ninguna opción parecía perfecta. Fue entonces cuando apareció Maradona, miró una de las camisetas y la eligió con una frase que quedó grabada en la memoria popular: “Con esta le ganamos a los ingleses”.

Maradona a punto de anotar el "Gol del Siglo" Foto: REUTERS

Horas después, esa intuición se convirtió en mito. Con esa camiseta azul, Maradona saltó al Azteca y jugó uno de los partidos más recordados de todos los tiempos. A los 51 minutos llegó la Mano de Dios. Cuatro minutos más tarde, el 10 arrancó desde su propio campo, dejó rivales en el camino y definió ante Peter Shilton para marcar el Gol del Siglo. Argentina ganó 2-1 y avanzó a semifinales.

De solución improvisada a tesoro mundial

Lo extraordinario de aquella camiseta es que su valor no nació del diseño, sino de lo que pasó con ella puesta. Era una prenda improvisada, pero terminó convertida en símbolo de identidad, revancha deportiva y grandeza futbolística.

La azul del 86 resume una parte esencial de la historia argentina: creatividad ante la urgencia, carácter frente a la adversidad y talento para transformar un problema en una página inolvidable. No era la camiseta soñada por Bilardo, no era la más moderna, no era la más preparada. Pero fue la que acompañó a Maradona en la tarde más icónica de su carrera.

Y ahí está la paradoja que la hace eterna: Argentina llegó a ese partido sin una camiseta adecuada, pero terminó encontrando una leyenda.