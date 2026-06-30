El plan económico en Caballito ideal para disfrutar en familia: cómo patinar sobre hielo con descuentos estas vacaciones de invierno

Pista de hielo, patinaje, vacaciones de invierno. Foto: Freepik.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias comienzan a buscar actividades para compartir con los más chicos. Más allá de las tradicionales salidas al cine, los parques o los shoppings, el patinaje sobre hielo se consolida como una de las propuestas más elegidas por quienes buscan una experiencia diferente, divertida y apta para todas las edades.

Patinar sobre hielo no solo representa un desafío entretenido para los principiantes, sino que también es una actividad física que ayuda a mejorar el equilibrio, la coordinación y la concentración. Además, quienes ya tienen experiencia pueden perfeccionar su técnica mientras disfrutan de un día en familia y sumamente divertido.

Vacaciones de invierno en Margal. Foto: Instagram/margal.caballito

Margal lanzó promociones para las vacaciones de invierno

Pensando en quienes buscan un plan diferente durante el receso escolar, la pista de hielo Margal, ubicada en el barrio porteño de Caballito, publicó una serie de promociones que estarán vigentes del 1 al 17 de julio, con precios especiales según el horario de ingreso.

Los valores son los siguientes:

De 12:00 a 14:00: una hora de patinaje por $12.000, abonando en efectivo.

De 14:00 a 20:00: $15.000 en efectivo o $18.000 con otros medios de pago.

Desde las 20:00 hasta el cierre: vuelve a aplicarse la promoción especial.

La propuesta está pensada para que tanto niños como adultos puedan disfrutar de una jornada diferente durante las vacaciones, ya sea en familia, con amigos o en pareja.

Vacaciones de invierno en Margal. Video: Instagram/margal.caballito

¿Dónde queda la pista de hielo Margal?

La pista de hielo Margal está ubicada en Yerbal 1617, barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, un punto de fácil acceso tanto en transporte público como en auto.

Durante las vacaciones de invierno, se espera una importante asistencia de la gente, por lo que se recomienda asistir con anticipación para aprovechar las promociones y disfrutar de una de las actividades más tradicionales de las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en Margal. Foto: Instagram/margal.caballito

Vuelve el clásico imperdible de las vacaciones de invierno: cuándo será la Feria del Libro Infantil y Juvenil con entrada gratis

Las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires vuelven a tener uno de sus clásicos más esperados: la 34.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, una propuesta cultural pensada para que chicos, adolescentes y familias se acerquen al mundo de los libros de una manera atractiva, lúdica y accesible. El evento será libre y gratuito y se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires, en Recoleta.

La apertura oficial se realizará el viernes 17 de julio a las 17, con un discurso a cargo de la escritora e ilustradora Isol, autora de 25 libros traducidos a 17 idiomas. Además, entre el 13 y el 17 de julio, antes del inicio del receso invernal, la feria abrirá sus puertas exclusivamente para visitas escolares, que deberán inscribirse previamente.

Feria del Libro Infantil y Juvenil. Foto: NA

Luego, la feria podrá visitarse desde el sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2099, Recoleta. La inauguración oficial será el viernes 17, a las 17 h. Y luego estará abierta, con entrada libre y gratuita, desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto de 14 a 20 h.

Uno de los puntos más atractivos de esta edición es que no habrá que pagar entrada, algo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan planes familiares accesibles durante las vacaciones.