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PAMI: cómo afiliarse online y quiénes pueden acceder a la cobertura médica

Conocé quiénes pueden inscribirse, cuáles son los tipos de afiliación disponibles y qué familiares pueden ser incorporados a la obra social sin necesidad de asistir a una oficina de forma presencial.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cómo afiliarse al PAMI vía web
Cómo afiliarse al PAMI vía web Foto: PAMI
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La cobertura de PAMI habilitó la posibilidad de seleccionar en la plataforma web qué tipo de afiliación se desea para tramitar según la condición laboral o previsional que posea el usuario. El sistema de la obra social afirmó que así será más ágil el modo de ingreso de nuevos beneficiarios a la cobertura de salud nacional.

Por su parte, la afiliación titular definitiva se ve dirigida exclusivamente a aquellos que posean un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional, con la condición obligatoria de constatar que los descuentos mensuales correspondientes se realizan en favor de PAMI.

PAMI incorporó un sistema más ágil para afiliarse a sus prestaciones. Foto: 0221

¿Cómo afiliarse al PAMI vía web?

El tramite de habilitarse en el sistema de modo administrativo puede ser realizado por la persona interesada de manera directa o a través su apoderado legal registrado. Así, se consolida el ingreso permanente al sistema de prestaciones médicas y farmacéuticas básicas que brinda la obra social en todo el territorio argentino.

Aquellos casos especiales se agrupan en la categoría de otras afiliaciones titulares que incluye a personas mayores de 70 años sin beneficio previsional y a quienes cobran un beneficio previsional italiano y residen en argentina, junto a personas con accidentes de trabajo después del 2001.

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Así, esta categoría permite incorporar a los ciudadanos que necesitan la cobertura médica inmediata mientras tramitan su beneficio previsional ante la ANSES. Este es el modo en el que el Estado busca cubrir los baches temporales de asistencia sanitaria en los meses que tarda el alta del beneficio jubilatorio.

Esta categoría permite incorporar a los ciudadanos que necesitan la cobertura médica inmediata mientras tramitan su beneficio previsional ante la ANSES. Foto: ANSES

Por último, el titular de la obra social puede tramitar la afiliación de las personas a su cargo para extenderles la cobertura de salud: hijos menores de 21 años o con discapacidad, personas con unión civil formalizada, esposa o esposo, concubina o concubino e hijos estudiantes hasta los 25 años y a menores bajo guarda, tutela o curatela legal del titular.

Además, el régimen contempla la incorporación de ascendientes y descendientes directos del afiliado titular. En ese marco, es posible incluir a la madre, el padre, los abuelos y los nietos mayores de edad que cuenten con un certificado de discapacidad vigente.

¿Cómo acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

Para acceder a los medicamentos con cobertura total, los afiliados deben contar con la receta correspondiente, emitida por el profesional médico. En muchos casos, el circuito se realiza mediante receta electrónica, lo que permite agilizar la validación y el retiro en farmacias adheridas.

Además, según el tipo de cobertura o trámite, puede solicitarse documentación complementaria, como DNI, credencial de afiliación, último recibo de haberes, orden médica y declaración jurada. Cuando el afiliado requiere una mayor cantidad de medicamentos o solicita un beneficio por razones sociales, PAMI puede pedir formularios adicionales o una evaluación específica.

Cómo es la cobertura de PAMI para medicamentos gratuitos. Foto: PAMI

Por eso, antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar la documentación actualizada y consultar si el medicamento indicado se encuentra dentro del vademécum o del listado con cobertura especial.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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