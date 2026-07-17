“Ni por 200 millones”: Atlético de Madrid le cerró la puerta al Barcelona por Julián Álvarez

Julián Álvarez, figura ante Suiza Foto: REUTERS

El futuro de Julián Álvarez volvió a instalarse en el centro del mercado europeo, pero esta vez el Atlético de Madrid decidió cortar de raíz cualquier especulación. Frente al interés del Barcelona, la dirigencia rojiblanca dejó una respuesta tan clara como contundente: el delantero argentino no está en venta, ni siquiera por una cifra millonaria.

La frase que encendió la escena fue pronunciada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, quien explicó públicamente que la postura del club no cambiará aunque la propuesta económica aumente. Según el dirigente, la entidad madrileña no aceptó una oferta de 100 millones de euros y tampoco lo haría si el monto trepara a 150 o 200 millones.

La respuesta del Atlético al Barcelona por Julián Álvarez

El mensaje del Atlético aparece como una contestación directa al movimiento del Barcelona, que tiene a Julián Álvarez entre sus grandes objetivos ofensivos. Sin embargo, en Madrid consideran que el argentino es una pieza estratégica dentro del proyecto deportivo y que venderlo a un rival directo de La Liga sería una decisión equivocada desde lo futbolístico.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

En el club colchonero entienden que la Araña no solo aporta goles, movilidad y jerarquía internacional, sino que también representa una de las bases sobre las que Diego Simeone puede construir el presente y el futuro del equipo. Por eso, la negativa no pasa únicamente por el dinero, sino por una convicción deportiva: Atlético quiere seguir compitiendo con Julián como figura central.

El contrato y la cláusula que blindan a Julián Álvarez

Otro punto clave es la situación contractual del campeón del mundo. Julián Álvarez tiene vínculo vigente con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, una extensión que le da al club español margen total para sostener una postura fuerte en plena ventana de transferencias.

Además, su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros, un número que funciona como blindaje ante los gigantes del continente. Para el Atlético, solo una operación de esas características podría alterar el escenario, aunque desde la conducción insisten en que el deseo institucional es mantenerlo en la plantilla.

El mensaje interno al jugador y a su entorno

La dirigencia rojiblanca también aseguró que su posición ya fue comunicada a todas las partes involucradas. De acuerdo con Gil Marín, tanto el jugador, como su representante y el propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, conocen la decisión del Atlético.

La frase del directivo dejó una definición potente: para el club, Julián Álvarez es el delantero centro ideal para el Atlético de Madrid. Esa valoración explica por qué la entidad no analiza una venta tradicional, incluso en un mercado cada vez más agresivo y con cifras que rompen récords temporada tras temporada.

El Barcelona insiste, pero Atlético no negocia

El interés del Barcelona agrega tensión a una relación que ya vivió capítulos fuertes en el pasado. El antecedente de Antoine Griezmann todavía aparece como una referencia inevitable cuando se habla de operaciones entre ambos clubes. En este caso, el Atlético pretende evitar una novela similar y sostiene una línea tajante desde el comienzo.

Julián Álvarez; Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El presidente colchonero, Enrique Cerezo, también se había expresado en la misma dirección al asegurar que Julián seguirá jugando en el Atlético. Esa coincidencia entre las principales voces del club refuerza la idea de que no se trata de una maniobra de negociación, sino de una decisión institucional.

Los números de Julián Álvarez que explican la postura del Atlético

Desde su llegada al Atlético en agosto de 2024 procedente del Manchester City, Julián Álvarez acumuló 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos, registros que explican por qué su valor deportivo creció de manera acelerada dentro del plantel.

A su rendimiento en España se suma su peso en la selección argentina, con la que disputa el Mundial 2026. En ese contexto, el delantero volvió a demostrar jerarquía internacional y fue clave en los cuartos de final ante

Una novela de mercado con final abierto, pero con postura firme

Aunque el mercado europeo suele cambiar de un día para otro, el Atlético de Madrid hoy transmite una señal inequívoca: Julián Álvarez no saldrá por voluntad del club. Ni el interés del Barcelona, ni las cifras millonarias, ni la presión mediática parecen modificar el plan rojiblanco.

Por ahora, la historia tiene un punto de partida explosivo y una respuesta contundente. El Barcelona mira al delantero argentino como un refuerzo de impacto, pero el Atlético lo considera intocable. En medio de esa pulseada, Julián Álvarez queda en el centro de una de las novelas más calientes del mercado europeo.