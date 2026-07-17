El “machete” del arquero inglés que sorprendió a Messi tras el triunfo argentino

Messi mirando el machete de Pickford Foto: Redes

Mientras los jugadores argentinos disfrutaban de la clasificación a la final del Mundial 2026 después de remontar el partido frente a Inglaterra, una escena inesperada comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y transmisiones deportivas.

Todo ocurrió cuando Marcelo “Daddy” D’Andrea, histórico integrante del cuerpo técnico albiceleste, encontró una botella utilizada por el arquero inglés Jordan Pickford. Sin embargo, no era un elemento cualquiera. Pegado al recipiente había un papel con información detallada sobre los posibles ejecutores argentinos en una eventual tanda de penales.

Al observar el contenido, D’Andrea se acercó a algunos futbolistas para mostrarles el descubrimiento. Entre ellos estaban Lionel Messi, Nicolás González y posteriormente Enzo Fernández, quienes revisaron las anotaciones con evidente sorpresa. La reacción de los jugadores no tardó en convertirse en una de las imágenes más comentadas tras el encuentro.

El “machete” que preparó Pickford para los penales

La estrategia del arquero inglés consistía en llevar información específica sobre cada posible pateador argentino. Este tipo de apuntes suele incluir tendencias, perfiles de remate y sectores preferidos para ejecutar los disparos desde los doce pasos.

Lejos de tratarse de una improvisación, el método forma parte de una práctica habitual de Pickford. El guardameta inglés ya había utilizado recursos similares en torneos anteriores y es reconocido por el exhaustivo análisis que realiza antes de definir series de penales.

De hecho, en la previa del partido había dejado en claro que Inglaterra estaba preparada para cualquier escenario posible, incluyendo un eventual tiempo suplementario o una definición desde el punto penal.

Lo llamativo es que el encuentro nunca llegó a esa instancia y la información cuidadosamente preparada terminó quedando sin uso.

La respuesta irónica que llegó desde el cuerpo técnico de Scaloni

El episodio también generó repercusiones dentro del entorno argentino. Uno de los que aprovechó el momento fue Luis Martín, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Tras la difusión de la imagen, el preparador físico compartió una fotografía de la botella y lanzó una frase cargada de ironía hacia el conjunto inglés: “Lástima, no teníamos los mismos planes che”.

La publicación rápidamente fue replicada por aficionados y medios deportivos, transformándose en otro de los capítulos virales de una clasificación que ya había sido emocionante por sí sola.

Argentina logró otra remontada para la historia

Más allá de la anécdota, el partido dejó una nueva muestra del carácter competitivo de la Selección Argentina.

El posteo del PF Luis Martín con la botella de Pickford y el machete de los penales Foto: Redes

Inglaterra había tomado ventaja en el marcador durante el segundo tiempo gracias a un gol de Anthony Gordon y parecía tener el control del encuentro. Sin embargo, cuando el reloj avanzaba hacia el final del tiempo reglamentario, el equipo de Scaloni volvió a demostrar su capacidad de reacción.

A los 85 minutos, una jugada iniciada por Messi terminó con un potente remate de Enzo Fernández para establecer el empate. Luego, ya en tiempo de descuento, el capitán argentino volvió a ser decisivo al asistir con un centro preciso a Lautaro Martínez, quien marcó el 2-1 definitivo de cabeza.

La remontada desató la euforia de los hinchas y aseguró el boleto argentino a la gran final del torneo.

El reconocimiento de Messi y la gran final ante España

Tras el pitazo final, Messi protagonizó otro gesto que fue destacado por las cámaras. El capitán argentino se acercó a saludar a varios futbolistas ingleses, entre ellos Harry Kane y el propio Jordan Pickford, en una muestra de respeto deportivo pese a la intensidad del duelo.

Ahora, la Albiceleste tendrá por delante un desafío aún mayor. En la final del Mundial 2026 se enfrentará a España, que consiguió su clasificación tras superar a Francia en la otra semifinal. El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y promete convertirse en uno de los partidos más importantes de los últimos años.

La botella de Pickford quedó como una simple anécdota, pero también como un símbolo de lo impredecible que puede ser el fútbol. Inglaterra tenía preparado un plan para los penales. Argentina, en cambio, terminó resolviendo la historia mucho antes y celebró su pase a la final dentro de la cancha.