Crisis en Francia tras la eliminación ante España: la decisión de Deschamps que enfureció al vestuario

Selección de Francia Foto: REUTERS

Francia llegó a las semifinales del Mundial 2026 con la ilusión de volver a disputar una final y sostener el protagonismo internacional que construyó durante la última década. Sin embargo, la derrota por 2-0 ante España en el Dallas Stadium no solo significó el final del sueño mundialista, sino también el inicio de una crisis puertas adentro.

El golpe deportivo fue duro, pero lo que más ruido generó en las horas posteriores fue el clima interno del plantel. Según trascendió en medios franceses, varios futbolistas quedaron disconformes con las decisiones tomadas por Didier Deschamps, especialmente en la conformación del mediocampo y en los cambios realizados durante el partido.

La decisión de Deschamps que generó malestar en el plantel

El principal foco de tensión estuvo en la elección de mantener a Aurélien Tchouaméni como titular pese a que el mediocampista arrastraba molestias físicas. Su presencia desde el inicio sorprendió a parte del grupo, sobre todo porque el jugador del Real Madrid venía condicionado por un problema en el aductor sufrido antes del cruce de octavos de final ante Paraguay.

Selección de Francia Foto: REUTERS

Pero la incomodidad no terminó ahí. La salida de Adrien Rabiot en el entretiempo fue otra de las determinaciones que no cayó bien dentro del vestuario. Para varios integrantes del plantel, el cambio resultó difícil de entender en un momento en el que Francia necesitaba recuperar equilibrio, presencia y claridad en la mitad de la cancha.

La combinación de esas dos decisiones alimentó la sensación de que el equipo no tuvo una respuesta adecuada desde el banco. En un partido de máxima exigencia, ante una España dominante y con mayor fluidez colectiva, Francia pareció quedarse sin herramientas para modificar el desarrollo del encuentro.

Un mediocampo descoordinado y sin respuestas ante España

Uno de los aspectos más cuestionados fue el funcionamiento del mediocampo francés. España logró imponer condiciones, manejar los tiempos y encontrar espacios para progresar con comodidad. En ese contexto, Francia no consiguió presionar de manera coordinada ni sostener duelos individuales clave.

La falta de ajuste táctico también fue observada con preocupación. Durante el segundo tiempo, Deschamps realizó modificaciones de nombres, pero no alteró de manera profunda la estructura del equipo. Ingresaron futbolistas como Bradley Barcola, Michael Olise y Lucas Digne, aunque el esquema general se mantuvo sin grandes variantes.

Ese punto generó todavía más debate: mientras España controlaba el partido, Francia no encontró un plan alternativo para incomodar a su rival. La sensación interna fue que el equipo necesitaba algo más que cambios posicionales o reemplazos directos.

Mbappé y Dembélé, dos voces de peso en medio de la tensión

En un plantel plagado de figuras, el malestar no pasó desapercibido. Kylian Mbappé quedó vinculado al debate sobre el funcionamiento del mediocampo y las dificultades del equipo para resolver situaciones de uno contra uno. Su mirada, como referente absoluto del seleccionado, tuvo peso dentro del análisis posterior a la eliminación.

Selección de Francia Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

También se mencionó el fastidio de Ousmane Dembélé, quien habría quedado disconforme con la presión del equipo y con la falta de coordinación colectiva. En un partido de semejante magnitud, esos detalles terminaron siendo determinantes para explicar por qué Francia nunca logró sentirse cómoda ante la Roja.

El final de ciclo de Deschamps queda bajo la lupa

La derrota ante España puede marcar un antes y un después para Francia. Deschamps, campeón del mundo como entrenador en 2018 y subcampeón en 2022, ya había anunciado que no seguiría al frente de la selección una vez finalizada la Copa del Mundo.

Ese contexto vuelve todavía más sensible el golpe. El entrenador que llevó a Francia a la élite durante años ahora queda expuesto por una eliminación dolorosa y por cuestionamientos internos que salieron a la luz en el peor momento. Su legado es indiscutible, pero el cierre de su etapa parece estar atravesado por dudas, reproches y decisiones que parte del plantel no logró comprender.

Francia todavía debe jugar por el tercer puesto

Pese al impacto de la eliminación, Francia aún no terminó su participación en el Mundial 2026. El equipo deberá disputar el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, que viene de caer por 2-1 frente a Argentina en la otra semifinal. El encuentro se jugará el sábado en Miami.

Será una prueba anímica para un plantel golpeado. Más allá de subirse o no al podio, el verdadero desafío estará en recomponer la convivencia interna y cerrar el ciclo de Deschamps con una imagen más sólida. Francia perdió una semifinal, pero también parece haber perdido parte de la calma que sostuvo durante años a una de las generaciones más competitivas del fútbol mundial.