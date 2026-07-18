F1 hoy: a qué hora clasifica Franco Colapinto en el GP de Bélgica y dónde verlo en vivo

Automovilismo F1 Foto: REUTERS

Franco Colapinto vuelve a escena en la Fórmula 1 y todas las miradas argentinas apuntan a Spa-Francorchamps. Este sábado se disputa la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026, una sesión clave para ordenar la grilla de largada de la décima fecha de la temporada, con el piloto argentino buscando aprovechar el buen avance que mostró durante las prácticas libres.

Franco Colapinto va por una buena clasificación en Spa

El Gran Premio de Bélgica siempre tiene un condimento especial dentro del calendario de la F1. No solo por la historia del circuito, sino también por las características de una pista que suele castigar cualquier error y premiar a los pilotos que logran combinar velocidad, precisión y confianza. En ese contexto, Colapinto afronta una clasificación fundamental para intentar meterse lo más adelante posible de cara a la carrera del domingo.

El argentino tuvo un viernes de evolución positiva en Bélgica. Según la información publicada por TyC Sports, finalizó 15° en la primera práctica libre y 7° en la segunda, con una mejora marcada entre una tanda y otra. Su mejor registro fue de 1:47.147, tiempo que lo dejó a poco más de un segundo de Kimi Antonelli, el más rápido del viernes.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Ese salto de rendimiento alimenta la expectativa de los fanáticos argentinos, especialmente porque Spa no es un trazado sencillo para encontrar el balance ideal. La vuelta es larga, los sectores son muy distintos entre sí y cualquier mínima pérdida de tiempo puede costar varias posiciones en una clasificación tan ajustada.

A qué hora es la clasificación de Colapinto en el GP de Bélgica

La clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 se disputa este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps. Para los fanáticos de Argentina, la sesión está programada para las 11.00 horas, mientras que el sitio oficial de la Fórmula 1 indica que la qualy se corre a las 16.00 hora local de Bélgica.

En otros países de Sudamérica, el horario cambia según el huso horario. En Brasil y Uruguay también será a las 11.00, mientras que en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela comenzará a las 10.00. En Perú, Ecuador y Colombia se podrá seguir desde las 9.00, y en México desde las 8.00.

Dónde ver en vivo la clasificación de Franco Colapinto

En Argentina, la clasificación del GP de Bélgica se podrá ver en vivo por Fox Sports, señal que transmite la actividad de la Fórmula 1. Además, quienes prefieran seguirla online tendrán la alternativa de hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrece la cobertura digital vinculada a ESPN.

Automovilismo F1 Foto: REUTERS

Para quienes miren por cable, TyC Sports detalla que Fox Sports está disponible en los principales operadores del país, entre ellos Flow, DirecTV y Telecentro. La opción de streaming requiere suscripción activa a Disney+ Premium.

Por qué Spa-Francorchamps puede ser clave para Colapinto

Spa-Francorchamps es uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo mundial. La Fórmula 1 informa que tiene 7.004 kilómetros de extensión, 44 vueltas previstas para la carrera, 19 curvas y una distancia total de competencia superior a los 308 kilómetros.

Esa combinación convierte al trazado belga en el más largo del calendario actual. Además, su diseño mezcla rectas veloces con curvas de alta exigencia, cambios de elevación y sectores donde el clima puede jugar un papel determinante, ya que no es extraño que una zona del circuito esté seca mientras otra presenta humedad o lluvia.

Uno de los puntos más famosos de Spa es Eau Rouge-Raidillon, una secuencia de curvas que exige confianza total del piloto y gran estabilidad del auto. En clasificación, ese tramo puede ser decisivo para construir una vuelta rápida, sobre todo porque conecta con una zona de alta velocidad donde la tracción y la eficiencia aerodinámica pesan muchísimo.

Cómo llega Colapinto a la clasificación del GP de Bélgica

La jornada previa dejó señales interesantes para Colapinto. Su avance entre la FP1 y la FP2 mostró una adaptación rápida al circuito y al comportamiento del auto. Además, el contraste con Pierre Gasly, su compañero de equipo, también llamó la atención, ya que el francés terminó 18° en la segunda práctica tras un golpe contra el muro en el cierre de la tanda.

Con ese panorama, la qualy aparece como una gran oportunidad para el argentino. Si logra repetir el ritmo competitivo del segundo entrenamiento y cerrar una vuelta limpia, Colapinto podría pelear por una posición valiosa en la grilla. En un circuito como Spa, largar más adelante no solo mejora las chances de sumar, sino que también reduce el riesgo de quedar atrapado en el tráfico durante las primeras vueltas.

Cuándo es la carrera del GP de Bélgica 2026

Después de la clasificación del sábado, la carrera principal del Gran Premio de Bélgica se disputará el domingo 19 de julio. De acuerdo con el calendario oficial de la Fórmula 1, la competencia está pautada para las 15.00 de Bélgica, lo que equivale a las 10.00 de Argentina.

El fin de semana en Spa representa una prueba importante para todos los equipos, pero especialmente para Colapinto, que llega con una buena base tras las prácticas y con la ilusión de dar otro paso fuerte en una temporada que mantiene a los fanáticos argentinos pendientes de cada salida a pista.

La clasificación del GP de Bélgica será este sábado a las 11.00 de Argentina y podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium. Colapinto buscará transformar las buenas sensaciones del viernes en una posición competitiva para la carrera del domingo.