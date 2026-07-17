Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

Los futbolistas mostraron mucha emoción al entonar las estrofas. Foto: Reuters

La Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 frente a España y la ilusión por ser bicampéones es total. En este contexto, se vienen horas claves para definir al artista encargado de cantar el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido.

El nerviosismo y la ansiedad previa a la final del Mundial 2026 es total. Uno de los marcos de mayor emoción que vivieron los jugadores de la Selección Argentina fue el himno frente a Inglaterra y la incógnita que surgió en las últimas horas es quién lo cantará previo al arranque del partido ante España.

Quién cantará el himno en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Por el momento, no está confirmado quién será el o la artista que cante el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, se supo que las opciones se barajan entre Soledad Pastorutti, María Becerra o Lali Espósito.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer quién de las tres entonará las estrofas del himno o si existe algún “tapado”. Cabe recordar que fue Lali quien cantó en la final de Qatar ante Francia.

Lali Espósito en Qatar 2022. Foto: Instagram / lali.

¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni post Mundial 2026? El futuro del DT de la Selección que desvela a los argentinos

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tendría encaminada la renovación del entrenador hasta diciembre de 2030. El actual vínculo vence a finales de este 2026 y contempla una cláusula de salida una vez concluido el Mundial, pero existe un acuerdo de palabra entre Claudio “Chiqui” Tapia y Scaloni para extender el contrato por cuatro años más. Es decir, de concretarse, el técnico continuará al frente del seleccionado durante todo el próximo ciclo mundialista.

La continuidad de Scaloni representa mucho más que una renovación contractual. Es la confirmación de un proyecto que comenzó de manera inesperada tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y que terminó alzándose como este maravilloso ciclo que es.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Captura X

La historia comenzó cuando Tapia llamó a Scaloni mientras el entrenador se encontraba en Valencia disputando el torneo de L’Alcudia con las selecciones juveniles. Sin demasiadas dudas, aceptó el desafío de hacerse cargo de una Selección golpeada tras la salida de Jorge Sampaoli.