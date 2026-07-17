Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Quién cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 ante España

El partido se disputará este domingo 19 de julio a las 16 y se están ultimando detalles respecto a quién será el artista que cante el Himno Nacional Argentino.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los futbolistas mostraron mucha emoción al entonar las estrofas.
Los futbolistas mostraron mucha emoción al entonar las estrofas. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 frente a España y la ilusión por ser bicampéones es total. En este contexto, se vienen horas claves para definir al artista encargado de cantar el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido.

El nerviosismo y la ansiedad previa a la final del Mundial 2026 es total. Uno de los marcos de mayor emoción que vivieron los jugadores de la Selección Argentina fue el himno frente a Inglaterra y la incógnita que surgió en las últimas horas es quién lo cantará previo al arranque del partido ante España.

Quién cantará el himno en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Por el momento, no está confirmado quién será el o la artista que cante el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, se supo que las opciones se barajan entre Soledad Pastorutti, María Becerra o Lali Espósito.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer quién de las tres entonará las estrofas del himno o si existe algún “tapado”. Cabe recordar que fue Lali quien cantó en la final de Qatar ante Francia.

Contenido Recomendado

Lali Espósito, la favorita de los hinchas para cantar el Himno en la final del Mundial 2026:“Hacelo por la cábala”

Lali Espósito, la favorita de los hinchas para cantar el Himno en la final del Mundial 2026: “Hacelo por la cábala”

Argentina tiene 4 símbolos patrios:su historia completa y el detalle de la escarapela que lo vuelve un país único

Argentina tiene 4 símbolos patrios: su historia completa y el detalle de la escarapela que lo vuelve un país único
Lali Espósito en Qatar 2022. Foto: Instagram / lali.

¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni post Mundial 2026? El futuro del DT de la Selección que desvela a los argentinos

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya tendría encaminada la renovación del entrenador hasta diciembre de 2030. El actual vínculo vence a finales de este 2026 y contempla una cláusula de salida una vez concluido el Mundial, pero existe un acuerdo de palabra entre Claudio “Chiqui” Tapia y Scaloni para extender el contrato por cuatro años más. Es decir, de concretarse, el técnico continuará al frente del seleccionado durante todo el próximo ciclo mundialista.

La continuidad de Scaloni representa mucho más que una renovación contractual. Es la confirmación de un proyecto que comenzó de manera inesperada tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y que terminó alzándose como este maravilloso ciclo que es.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.
Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: Captura X

La historia comenzó cuando Tapia llamó a Scaloni mientras el entrenador se encontraba en Valencia disputando el torneo de L’Alcudia con las selecciones juveniles. Sin demasiadas dudas, aceptó el desafío de hacerse cargo de una Selección golpeada tras la salida de Jorge Sampaoli.

Himno Nacional ArgentinoSelección ArgentinaSelección EspañaMundial 2026
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Ni 15 ni 30 minutos:FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

    Ni 15 ni 30 minutos: FIFA confirmó cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

  2. Mundial 2026:cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo

    Mundial 2026: cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo

  3. Qué pasará con el Dibu Martínez después del Mundial 2026:la confesión del arquero de la Selección Argentina que sorprendió a todos

    Qué pasará con el Dibu Martínez después del Mundial 2026: la confesión del arquero de la Selección Argentina que sorprendió a todos

  4. ¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni post Mundial 2026? El futuro del DT de la Selección que desvela a los argentinos

    ¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni post Mundial 2026? El futuro del DT de la Selección que desvela a los argentinos

  5. Lali Espósito, la favorita de los hinchas para cantar el Himno en la final del Mundial 2026:“Hacelo por la cábala”

    Lali Espósito, la favorita de los hinchas para cantar el Himno en la final del Mundial 2026: “Hacelo por la cábala”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

¿Habrá feriado el lunes? La trama secreta del Gobierno posterior a la final del Mundial entre Argentina y España

La reacción en el Gobierno tras el revés en el Senado:los cambios en la estrategia legislativa que planea Milei

Estados Unidos actualizó su alerta de viajes y retiró a Rosario de las zonas de “mayor riesgo”

El Gobierno prometió colaborar con la causa AMIA tras el reclamo en el acto central:con qué puede avanzar

Economía

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

La inflación mayorista cayó al 1,1% en junio 2026 empujada por una baja en los alimentos, según el INDEC

ANSES confirma quiénes cobran este viernes 17 de julio:jubilaciones, AUH, AUE, Progresar y asignaciones

Cuánto cobran los camioneros:de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

Canasta básica de crianza por las nubes:cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Internacionales

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica:qué se sabe del sismo en México de este viernes

Un nuevo terremoto pone en jaque a Latinoamérica: qué se sabe del sismo en México de este viernes

Giro en el comercio global:el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

La nueva medida de Estados Unidos que obliga a soldados mayores de 30 a controlar su testosterona