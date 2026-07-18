España, más cara que Argentina: el valor de mercado le da ventaja a la Roja de cara a la final del Mundial

Lionel Messi y Lamine Yamal. Foto: X

Con las eliminaciones de Francia e Inglaterra, las dos selecciones con más valor de mercado, la final del Mundial 2026 enfrentará los 1.220 millones de euros de los 26 jugadores de España contra los 807,5 de Argentina, según las cifras asignadas por la web especializada Transfermarkt.

Hay una diferencia de 413,5 millones de euros a favor de la Roja respecto a la Albiceleste, igual que los había cuando Argentina enfrentó a Inglaterra en la semifinal, de la que salió vendedor.

Individualmente, sin embargo, ambos equipos sitúan cinco jugadores entre los diez más valorados del partido decisivo en el estadio MetLife.

España vs Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 Foto: REUTERS

El primero de todos es Lamine Yamal, con 200 millones, seguido por Pedri, con 150.

Luego surgen cuatro futbolistas de la Albiceleste: Julián Alvarez (100), Enzo Fernández (90), Lautaro Martínez (85) y Nico Paz (80), antes que Pau Cubarsí (80), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60).

Lionel Messi, el máximo goleador del Mundial y de los Mundiales, tiene un valor de 15 millones de euros.

Lionel Messi Foto: REUTERS

Aparte de esos diez futbolistas, hay tres más en la barrera o por encima de los 50 millones de euros. Son todos españoles: Marc Cucurella, Rodri y Ferran Torres.

Por líneas, España supera en ese sentido a Argentina en cada una de ellas; desde el arco, en el que Emiliano ‘Dibu’ Martínez (12), Gerónimo Rulli (6) y Juan Musso (3) computan 21 millones de euros por los 97 de Unai Simón (22), David Raya (30) y Joan García (45), hasta la delantera, con 302 de Argentina por 417 de España, pasando por el mediocampo (332 de la Albiceleste por 420 de la Roja) y la defensa (152,5 del conjunto americano y 288 del equipo europeo).

Los valores de mercado de la final del Mundial 2026

España (1.220 millones de euros): Lamine Yamal (200), Pedri González (150), Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernández (50), Ferran Torres (50), Joan García (45), Álex Baena (40), Nico Williams (40), Eric García (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yéremy Pino (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simón (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) y Borja Iglesias (2,80).

España vs Argentina, por la final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com

Argentina (807,5 millones de euros): Julián Alvarez (100), Enzo Fernández (90), Lautaro Martínez (85), Nico Paz (80), Alexis Mac Allister (70), Cristian Romero (45), Valentín Barco (40), Giuliano Simeone (40), Lisandro Martínez (40), Exequiel Palacios (25), Marco Senesi (25), José Manuel López (25), Nico González (22), Facundo Medina (18), Nahuel Molina (15), Thiago Almada (15), Lionel Messi (15), Rodrigo de Paul (14), Emiliano Martínez (12), Giovanni Lo Celso (8), Gerónimo Rulli (6), Leandro Paredes (5), Gonzalo Montiel (4,5), Nicolás Tagliafico (4), Juan Musso (3) y Nicolás Otamendi (1).