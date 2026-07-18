Voraz incendio de pastizales en Salta: impactantes imágenes a metros del estadio de River vs. Aldosivi

Incendios forestales en Salta durante el partido de River. Foto: Captura de video.

En pleno partido de River ante Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina, se vieron imágenes impactantes a metros del estadio que causaron tensión e incertidumbre.

Es que, cerca del estadio Pedro Martearena, se desató un voraz incendio de pastizales que podían ser captados por las cámaras de la transmisión y fue tema central de los hinchas en el estadio, que se asomaban de las tribunas para ver qué sucedía.

Afortunadamente, el viento desplazó el humo en dirección opuesta al campo de juego, por lo que la visibilidad no se vio comprometida y los futbolistas pudieron continuar el partido sin inconvenientes.

Ante esto, el encuentro no se vio detenido ni un minuto.

Incendios forestales en Salta durante el partido de River. Foto: X

Mientras el juego se desarrollaba, personal de bomberos trabajó en la zona para controlar el foco y evitar que las llamas se extendieran. Ya sobre el final del primer tiempo, los organizadores recibieron la información de que los focos ígneos estaban controlados.

Histórica derrota de River ante el Tiburón

Un River completamente desdibujado cayó 3 a 1 con Aldosivi y quedó sorpresivamente eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026.

Eliminación de River de la Copa Argentina ante Aldosivi. Foto: @clubaldosivi

El conjunto marplatense ganó con los goles de Tomás Fernández, en 11 del primer tiempo y 10 del complemento, y Nicolás Cordero en 29 de la primera etapa.

El tanto del descuento riverplatense llegó a los 41 minutos de la segunda parte, con un remate lejano de Lautaro Pereyra que se desvió por el delantero Rafael Santos Borré.

Eliminación de River de la Copa Argentina ante Aldosivi. Foto: @clubaldosivi

Con un triunfo que quedará guardado entre los más memorables de su historia, el conjunto que dirige Israel Damonte clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza.