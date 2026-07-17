Lionel Scaloni y Dibu Martínez hablan en conferencia de prensa antes de la final ante España

Dibu Martínez y Lionel Scaloni Foto: Reuters

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa en la antesala de la final del Mundial 2026 ante España. El entrenador de la Selección Argentina busca ser bicampeón tras el título obtenido en Qatar 2022 y define al equipo titular que enfrente al conjunto de Luis De La Fuente. Además, se encuentra presente el Emiliano Dibu Martínez, quien comenzó a contestar una ronda de preguntas tanto argentinos como extranjeros.

En la previa de la gran final, el técnico se refirió a los posibles cambios que podría llegar a hacer durante el partido del domingo. “Anoche llegamos a las 11 de la noche y cortamos porque teníamos la conferencia. Hoy enfocados en el descanso. Los jugadores están todos bien. Vamos a ver mañana cómo están más concretamente. Lo vamos a estar pensando en las próximas horas”, remarcó.

Acerca de la táctica que maneja España en comparación con Argentina “Los patrones de juego es a través del balón. Hay algunos matices. Pero pensamos o nos manejamos más o menos parecido. Creo que tenemos patrones parecidos. Jugamos con un excelente rival. Intentaremos ganar la final. Esperemos que sea un buen espectáculo, un buen partido”, dijo.

Y añadió: “No creo que sea relevante que nosotros hayamos ganado una final”.

Sobre su vínculo con Luis de la Fuente indicó: “Todos los que hicimos el curso de entrenador en Las Rosas tenemos un gran recuerdo de Luis de la Fuente. Es un gran tipo y me pone muy contento su presente”.

En tanto, sobre Lamine Yamal sostuvo: “Juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad en la que tiene mucho para dar. Va a dar mucha alegría a España.

La palabra de Emiliano Dibu Martín en la previa de la final del Mundial 2026

El arquero, que se sumó a a la Selección Nacional a los 28 años, luego del Mundial de Rusia 2018, fue consultado por su opinión acerca de la repercusión que ha tenido su rol en el equipo argentino.

“Estoy muy contento. Tocali tiene una escuela de arqueros y me dijo que hay muchos chicos que buscan ser arquero ahora. Es hermoso. Ojalá que me sigan a mí como un ejemplo de superación”, expresó.

También se refirió a la lesión que sufrió en la mano justo antes de que inicie el torneo internacional. “Tenía la mano rota y así estaba a principios de este año. No me molesta no tener el rol protagónico en la cancha. Comenzar tranquilo a veces vale más que atajar un penal”, manifestó.

“Estoy disfrutando mucho este Mundial, mucho más que Qatar. A mí me parece que estoy jugando mejor con los pies en esta Copa del Mundo”, señaló. Y agregó: “El domingo voy a salir a la cancha a disfrutar”.

Asimismo, el arquero recordó la final con Francia en 2022 y habló de las expectativas que tiene para el partido del domingo. “Me pueden meter uno o dos goles e inmediatamente después soy el mismo Dibu. No me pesa la presión. Tengo la confianza. Tengo el mismo barrio Jardín de Mar del Plata”.

Sobre la destreza de la Selección de España, destacó: “Tienen un gran entrenador, un gran equipo. No es solo Lamine, son muy buenos y trabajan mucho y por algo llegaron a la final”.

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