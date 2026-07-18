Final del Mundial 2026 en pantalla gigante: dónde ver Argentina - España en la Ciudad

Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya se vive en nuestro país y comienzan los preparativos para ver el encuentro de la misma forma y con las mismas personas que los anteriores encuentros.

El encuentro comenzará a las 16:00 y miles de personas volverán a acercarse al Fan Fest de la Ciudad en Palermo, ubicado en la Plaza Seeber (Av. Sarmiento y Av. del Libertador).

Pantalla gigante en la Plaza Seeber. Foto: NA

El predio abrirá sus puertas desde las 12:00 y contará con una pantalla gigante para seguir la final entre Argentina y España.

Además, habrá juegos para los más chicos, música a cargo de la DJ Narela y un patio gastronómico con distintas opciones para disfrutar.

Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA

Además, el sábado a partir de las 13, como antesala del gran partido, se podrá seguir el duelo por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que comenzará a las 18.

Desde el comienzo de la Copa del Mundo, el Fan Fest ya recibió a más de 230.000 personas y se consolidó como uno de los principales puntos de reunión para alentar a la Scaloneta.

Fan Fest par aver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Rural también tendrá su pantalla

La Ciudad de Buenos Aires decidió transmitir el partido en vivo y en directo a través de una pantalla gigante que estará ubicada en La Rural.

Según explicaron los organizadores, el evento tendrá lugar mientras se desarrolla la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

La Rural. Foto: X

Aunque la final entre la Albiceleste y la Roja comienza a las 16, las personas que quieran presenciarlo en la gran pantalla podrán acercarse al predio desde las 9, hora en la que la exposición abre sus puertas al público.