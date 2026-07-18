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Final del Mundial 2026 en pantalla gigante: dónde ver Argentina - España en la Ciudad

Los tradicionales puntos, que ya se volvieron una costumbre para miles de argentinos, también se abrirán para el encuentro decisivo. Además, se suma un nuevo punto para no perderse detalle.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires.
Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA
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La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya se vive en nuestro país y comienzan los preparativos para ver el encuentro de la misma forma y con las mismas personas que los anteriores encuentros.

El encuentro comenzará a las 16:00 y miles de personas volverán a acercarse al Fan Fest de la Ciudad en Palermo, ubicado en la Plaza Seeber (Av. Sarmiento y Av. del Libertador).

Pantalla gigante en la Plaza Seeber.
Pantalla gigante en la Plaza Seeber. Foto: NA

El predio abrirá sus puertas desde las 12:00 y contará con una pantalla gigante para seguir la final entre Argentina y España.

Además, habrá juegos para los más chicos, música a cargo de la DJ Narela y un patio gastronómico con distintas opciones para disfrutar.

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Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires.
Festejos en el Fan Fest en Buenos Aires. Foto: NA

Además, el sábado a partir de las 13, como antesala del gran partido, se podrá seguir el duelo por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que comenzará a las 18.

Desde el comienzo de la Copa del Mundo, el Fan Fest ya recibió a más de 230.000 personas y se consolidó como uno de los principales puntos de reunión para alentar a la Scaloneta.

Fan Fest par aver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Rural también tendrá su pantalla

La Ciudad de Buenos Aires decidió transmitir el partido en vivo y en directo a través de una pantalla gigante que estará ubicada en La Rural.

Según explicaron los organizadores, el evento tendrá lugar mientras se desarrolla la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

La Rural.
La Rural. Foto: X

Aunque la final entre la Albiceleste y la Roja comienza a las 16, las personas que quieran presenciarlo en la gran pantalla podrán acercarse al predio desde las 9, hora en la que la exposición abre sus puertas al público.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección EspañaCiudad de Buenos AiresLa Rural
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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