Messi vuelve al MetLife Stadium: de la renuncia más dolorosa a la final del mundo ante España

Renuncia de Messi a la Selección Foto: captura video

Hay estadios que no son solo cemento, tribunas y luces. Hay escenarios que quedan tatuados en la memoria de un futbolista para siempre. Para Lionel Messi, el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, es mucho más que la sede de una final: es el lugar donde vivió una de las noches más oscuras de su carrera con la Selección Argentina y, ahora, el mismo sitio donde puede volver a tocar la eternidad.

El destino, caprichoso como pocas veces, lo pone otra vez frente a ese gigante de Nueva Jersey. Allí, donde el 26 de junio de 2016 Argentina perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile por penales, Messi lloró, falló su remate desde los doce pasos y minutos después pronunció una frase que paralizó al país: “Se terminó para mí la Selección”. Aquella final se jugó en el MetLife Stadium, terminó 0-0 tras 120 minutos y Chile ganó 4-2 en los penales.

Diez años después, la historia vuelve al mismo punto geográfico, pero con otro Messi. Ya no es aquel capitán golpeado por las finales perdidas. Ahora es el líder que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y que llega a la final del Mundial 2026 ante España en el mismo estadio donde alguna vez pareció despedirse de la camiseta albiceleste. La final Argentina vs España está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, denominado por FIFA como New York New Jersey Stadium durante el torneo.

La noche de 2016: lágrimas, penales y una frase que rompió al fútbol argentino

La final de la Copa América Centenario 2016 fue una herida abierta para toda una generación. Argentina llegaba a otra definición después de haber perdido la final del Mundial 2014 contra Alemania y la Copa América 2015 ante Chile. El equipo de Gerardo Martino volvió a quedarse a las puertas de la gloria y el golpe fue devastador.

Renuncia de Messi a la Selección en 2026. Video: TyC Sports

Messi erró su penal en la definición y la imagen posterior lo mostró quebrado, sentado en el campo, con la mirada perdida. No era una derrota más. Era la cuarta final perdida con la Selección mayor y el peso emocional se volvió insoportable. Minutos después, en zona mixta, el rosarino anunció su renuncia a la Selección Argentina, una decisión que luego revertiría.

Renuncia de Messi a la Selección Foto: captura video

Ese MetLife Stadium quedó marcado como el escenario de la tristeza. No solo por el resultado, sino porque por algunos días el mundo creyó que Messi no volvería a vestir la camiseta argentina. Fue el punto más bajo de una relación cargada de exigencia, amor, críticas y dolor.

Del “se terminó” al “volvimos a ser campeones”: la transformación de Messi con Argentina

Lo que vino después cambió por completo la lectura de aquella noche. Messi regresó a la Selección, siguió insistiendo y, con el paso de los años, convirtió la frustración en combustible. La consagración en el Maracaná ante Brasil en la Copa América 2021 rompió el maleficio. Luego llegó la Finalissima ante Italia y, finalmente, la coronación máxima en Qatar 2022.

Por eso, el regreso al MetLife Stadium para una final del mundo tiene un peso simbólico gigantesco. Messi no vuelve como un futbolista que busca sacarse una espina. Vuelve como campeón del mundo, como ídolo reconciliado para siempre con su pueblo y como protagonista de una película que parece escrita para emocionar.

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La final del Mundial 2026 ante España no será únicamente un partido por una Copa. Será también un cruce entre pasado y presente. El mismo lugar donde Messi sintió que no podía más puede convertirse ahora en el escenario de otra imagen histórica: la de Argentina defendiendo la corona mundial ante una selección española que llega como campeona europea y con una generación brillante.

Argentina vs España: una final con aroma a legado

El duelo entre Argentina y España tiene todos los ingredientes para ser una final inolvidable. Por un lado, la Scaloneta, vigente campeona del mundo, con Messi como emblema y con una estructura competitiva acostumbrada a sufrir, resistir y golpear en los momentos decisivos. Por el otro, una España joven, dinámica y ambiciosa, que busca su segundo título mundial después de Sudáfrica 2010.

Pero el foco emocional estará inevitablemente puesto en Messi. Porque si hay un futbolista capaz de convertir un estadio en un símbolo, es él. En 2016, el MetLife fue sinónimo de derrumbe. En 2026, puede transformarse en el lugar de la redención definitiva.

El fútbol rara vez ofrece círculos tan perfectos. Un mismo estadio, una misma camiseta, una década de diferencia y un protagonista que pasó de renunciar entre lágrimas a llegar como campeón del mundo. Lo que antes fue una despedida anticipada hoy puede ser una última gran coronación.

El MetLife Stadium, de fantasma a posible altar de Messi

El MetLife Stadium no solo recibirá una final mundialista. Recibirá también una historia cargada de memoria. Allí, Argentina perdió una Copa América. Allí, Messi sintió que se le escapaba el sueño de ser campeón con su país. Allí, el capitán dijo basta. Y allí mismo, diez años después, puede volver a levantar al fútbol argentino a lo más alto.

MetLife Stadium, el estadio donde se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: Reuters

La final contra España tiene valor deportivo, histórico y emocional. Pero para Messi, además, tiene un significado íntimo: volver al lugar donde todo pareció romperse y demostrar que nada estaba terminado.

Porque la historia de Messi con la Selección Argentina no terminó en 2016. Recién estaba entrando en su capítulo más épico.

Y ahora, en el MetLife Stadium, el mismo escenario de la renuncia más dolorosa, el fútbol le ofrece una última escena de película: Messi, Argentina, España y la posibilidad de cerrar el círculo más impactante de su carrera.