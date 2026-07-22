Llega la Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y por dónde verlo

Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

La Velada del Año VI promete volver a posicionarse como uno de los grandes fenómenos del entretenimiento digital y el boxeo amateur. El tradicional evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos tendrá una cartelera compuesta por diez combates, con creadores de contenido, celebridades e invitados que buscarán dar espectáculo arriba del ring.

Con una fórmula que combina deporte, show en vivo y alcance masivo en plataformas digitales, esta nueva edición apunta a captar la atención de millones de espectadores y consolidar aún más el impacto de La Velada como uno de los eventos más esperados por la comunidad hispanohablante.

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Cuándo y dónde se realiza la Velada del Año VI

La Velada del Año VI se realizará este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja ubicado en Sevilla, España y que es utilizado por el Real Betis, al menos hasta el año 2027, debido a las obras de remodelación de su cancha habitual, el Benito Villamarín.

A qué hora empieza la Velada del Año 6 en Argentina

El evento comenzará a las 14:00 horas de la Argentina. Por su parte, también se podrá ver en distintos países del mundo, en los siguientes horarios:

Paraguay: 14:00 horas

Uruguay: 14:00 horas

Brasil: 14:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

Bolivia: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Colombia: 12:00 horas

Perú: 12:00 horas

Ecuador: 12:00 horas

México: 11:00 horas

España: 19:00 horas

Dónde ver online la Velada del Año 6: las plataformas para disfrutar de todas las peleas en vivo

La Velada del Año 6 podrá verse en los canales oficiales de Ibai Llanos, tanto en Twitch (twitch.tv/ibai) como en YouTube (youtube.com/@IbaiLlanos) y TikTok (@IbaiLlanos), sin necesidad de pagar una suscripción.

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Cabe señalar que la cobertura del evento empezará antes del inicio de las peleas para mostrar la previa, la alfombra roja, los ingresos al ring y el resto del espectáculo, que además incluirá shows musicales.

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Quiénes se enfrentan en la Velada del Año VI

La cartelera completa de La Velada del Año VI cuenta con las siguientes peleas:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Angie Velasco vs. Alondrissa

Gero Arias vs. Viruzz

Samy Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Llega La Velada del Año 6. Foto: Instagram @infolavelada

Qué músicos tocarán en vivo durante el evento

Como en cada edición, además de los cruces sobre el ring, La Velada del Año 6 combinará deporte, entretenimiento y música en vivo, una fusión que apunta a romper récords de audiencia en las plataformas digitales.

En ese contexto, los artistas confirmados que darán shows musicales serán los siguientes: