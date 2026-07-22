Piden repetir la final del Mundial 2026: la campaña argentina contra la FIFA ya supera las 61.500 firmas

Lionel Messi en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: REUTERS

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones entre los hinchas. En las últimas horas, una campaña publicada en la plataforma Change.org comenzó a sumar adhesiones para solicitar la repetición del partido disputado el 19 de julio en Nueva York y ya acumula más de 61.500 firmas.

La iniciativa fue creada por la aficionada argentina Gisela Sánchez, quien reclama que la FIFA revise el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić durante el encuentro que consagró a España como campeona del mundo.

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En el texto de la petición, la impulsora sostiene que hubo decisiones arbitrales que, a su entender, influyeron en el desarrollo del partido. Además, denuncia supuestas irregularidades durante la final, aunque no presenta pruebas verificadas que respalden esas acusaciones.

Hay quejas contra el árbitro esloveno Slavko Vinčić. Foto: EFE

La campaña para repetir la final del Mundial 2026

El objetivo de la petición es que la FIFA analice las decisiones tomadas por el árbitro durante el encuentro y evalúe la posibilidad de repetir la final. Sin embargo, desde el punto de vista reglamentario, este tipo de campañas no tiene efectos legales ni deportivos.

Las firmas recolectadas en plataformas digitales representan una manifestación de opinión pública, pero no pueden obligar al máximo organismo del fútbol mundial a revisar o modificar el resultado de una competencia oficial.

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Según los reglamentos vigentes, la repetición de un partido solo puede producirse en situaciones excepcionales previstas por las normas deportivas o mediante una resolución de los órganos disciplinarios competentes, escenarios que no se aplican por la existencia de una petición ciudadana.

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Un reclamo que ya tuvo antecedentes durante el Mundial

La campaña impulsada por hinchas argentinos no es un caso aislado. Durante el mismo Mundial 2026 también surgió una iniciativa similar en Francia luego de la eliminación de su selección frente a España en las semifinales.

También Francia reclamó para que se repita la semifinal contra España. Foto: NA

En aquella oportunidad, una petición digital reunió más de 82.000 firmas para reclamar la repetición del encuentro por una jugada previa al penal que abrió el marcador para el conjunto español. Al igual que ocurre ahora con la campaña argentina, el pedido no produjo ningún cambio en el desarrollo del torneo ni motivó una revisión oficial del resultado.

Mientras tanto, tras la final que España ganó por 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, miles de argentinos se movilizaron en distintos puntos del país para homenajear a la Selección por su destacada actuación en el Mundial 2026 y reconocer el esfuerzo de un equipo que quedó a un paso de conquistar el bicampeonato del mundo.