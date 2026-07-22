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Juanfer Quintero dejó dudas sobre su vuelta a River con una dura frase sobre su relación con Coudet

El diez millonario rompió el silencio desde su descanso en Miami. De la charla pendiente con la dirigencia y el entrenador a las dudas sobre su futuro.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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River vs Bolívar, Copa Argentina, Juanfer Quintero..
River vs Bolívar, Copa Argentina, Juanfer Quintero.. Foto: X RiverPlate
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Juan Fernando Quintero, desde su descanso tras su participación en el Mundial 2026, rompió el silencio en medio de las dudas sobre su futuro en River ante la no presentación de cara al inicio de la temporada.

En diálogo con Equipo F, por ESPN, dejó explosivas declaraciones sobre su vínculo con Eduardo Coudet: “El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui, entonces si lo dijo, lo habrá sentido así, pero seguramente no tenga conocimiento de la situación porque el 30 tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”.

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“Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco”, expresó.

Ante la consulta sobre su continuidad en el Millonario, el colombiano aseguró: “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Incluso, en el partido de la final, jugué cinco minutos. Entonces creo que todo está claro y no hay misterios: son sus formas en las que juega, sus conceptos futbolísticos, y yo, como se lo dije una vez, como entrenador siempre voy a respetar las decisiones que toma”.

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“De mi parte nunca va a haber una falta de respeto. Nunca voy a decir cosas más allá de lo que se habló, pero obviamente todo el mundo sabe las prioridades porque todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él, entonces yo no sé qué misterio estamos viendo de que vuelva o no vuelva, si realmente tiene sus formas”, aseguró.

“No tengo nada contra el Chacho, le deseo lo mejor, pero yo personalmente, después de todo lo que viví el semestre con él, estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. No es problema, no es un misterio. Hoy que se diga que Juan Fernando no va... ¿Qué cambia?, si nunca fui... no cambia nada. Estoy buscando la mejor situación para mí, para el club. Lo saben todas las cabezas del club, con las que tengo relación, soy directo y ya está. Me dieron unos días de más por situaciones personales, cosas de mi familia. Esperamos que todo termine bien, tanto para el club, porque está por encima de cualquier nombre y eso está clarísimo y lo respeto y lo amo, y amo a la gente. Siempre dije que quería retirarme en el club que amo, que es River, que me cambió la vida, que me cambió la forma en la que me ven en el fútbol y que me ha potenciado mis mejores condiciones y talento. Son situaciones que no puedo controlar, pero puedo controlar lo que es mejor para mí y mi familia y ya está“, cerró.

River PlateJuan Fernando QuinteroEduardo Coudet
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