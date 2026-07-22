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La distinción que contradice el premio de la FIFA: Messi fue el mejor jugador del Mundial 2026, según la IFFHS

La prestigiosa entidad dedicada al análisis histórico y estadístico del deporte determinó que el capitán de la Selección Argentina fue el jugador más destacado de la Copa del Mundo, en una decisión que calificó como un “veredicto inequívoco”.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La IFFHS eligió a Lionel Messi como el jugador más destacado del Mundial 2026.
La IFFHS eligió a Lionel Messi como el jugador más destacado del Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
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Aunque la FIFA eligió al español Rodri como el mejor futbolista del Mundial 2026, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) llegó a una conclusión diferente. La prestigiosa entidad dedicada al análisis histórico y estadístico del deporte determinó que Lionel Messi fue el jugador más destacado de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México, en una decisión que calificó como un “veredicto inequívoco”.

A sus 39 años, el capitán de la Selección Argentina firmó una actuación que superó incluso las expectativas más optimistas. El actual delantero de Inter Miami (Estados Unidos) cerró el torneo con números sobresalientes: disputó los ocho partidos de la “Albiceleste”, marcó ocho goles, repartió cuatro asistencias y alcanzó una valoración promedio de 8,33 puntos.

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Lionel Messi fue elegido como el mejor futbolista del Mundial 2026, según la prestigiosa entidad IFFHS. Foto: X @IffhsArg

Messi y un Mundial histórico a los 39 años

La actuación del rosarino cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto. Messi llegó al Mundial procedente de una liga alejada de la exigencia de la élite europea y en una etapa de su carrera en la que pocos futbolistas logran mantenerse en la máxima competencia internacional. Sin embargo, volvió a convertirse en el motor futbolístico y anímico del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

De hecho, gran parte del recorrido argentino hasta la final estuvo sostenido por el impacto de su capitán. Sin su aporte, el seleccionado nacional probablemente habría sufrido más de la cuenta durante el certamen e incluso podría haber quedado eliminado en instancias anteriores. Finalmente, la ilusión del bicampeonato se frustró en el partido decisivo, donde Argentina perdió 1 a 0 contra España.

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Lionel Messi no pudo concretar su bicampeonato Mundial tras la derrota ante España en el MetLife Stadium. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

La IFFHS destacó especialmente que Messi logró sobresalir en un torneo repleto de figuras jóvenes que representan el presente y futuro del fútbol mundial. Entre ellas aparecen nombres de peso como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland. Pese a la enorme competencia, la organización consideró que el argentino fue el futbolista más influyente y determinante de toda la competencia.

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IFFHS vs. FIFA: por qué Rodri fue elegido por un organismo y Messi por otro

La postura de la IFFHS contrasta con la de la FIFA, que decidió otorgarle el reconocimiento individual a Rodri. El mediocampista del Manchester City (Inglaterra) fue una pieza fundamental en la conquista española y se destacó por su capacidad para darle equilibrio y orden al mediocampo del conjunto campeón. Ese factor, sumado al título conseguido por España, resultó decisivo para que el organismo rector del fútbol mundial lo eligiera como el mejor jugador del certamen.

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Con un claro dominio de España, este fue el mejor 11 del Mundial 2026, según la entidad IFFHS. Foto: X @IffhsArg

La diferencia de criterios también quedó reflejada en el equipo ideal elaborado por la IFFHS. En esa alineación, Messi ocupa uno de los tres lugares del ataque junto al francés Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal. En cambio, Rodri ni siquiera integra el once titular de la organización, que prefirió conformar la zona media con Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

Más allá de los premios y las discusiones, el reconocimiento de la IFFHS vuelve a poner en valor una actuación que quedará entre las más destacadas de la carrera de Lionel Messi. Cuando muchos imaginaban que su etapa en los Mundiales estaba llegando a su fin, el capitán argentino volvió a ser protagonista absoluto en la máxima cita del fútbol y condujo a la Selección Argentina hasta una nueva final del mundo. Una muestra más de la vigencia de un jugador que, incluso cerca de los 40 años, continúa desafiando cualquier pronóstico.

Lionel MessiSelección ArgentinaMundial 2026
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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