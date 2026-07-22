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Dolor en el deporte: murió a los 50 años un reconocido campeón olímpico de remo

El remero obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de Beijing 2008 en la modalidad de scull individual.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Olaf Tufte murió a los 50 años.
Olaf Tufte murió a los 50 años. Foto: REUTERS
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El remo es uno de los deportes olímpicos más relevantes de la competencia y este miércoles se confirmó la muerte de uno de los representantes de la disciplina, que, además, fue campeón con la medalla de oro tanto en Atenas 2004 como en Beijing 2008. Se trata de Olaf Tufte, un remero noruego quien falleció a los 50 años, de acuerdo a lo comunicado por la Federación Noruega de Remo.

El informe médico oficial indicó que el hombre murió producto de un paro cardíaco agudo. Sin embargo, las autoridades pidieron una autopsia del cuerpo con la que se podrá saber con mayor exactitud qué fue lo que causó su fallecimiento.

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Dónde encontraron al dos veces campeón olímpico sin vida

De acuerdo al reporte policial, este lunes cerca de las 15:00h, efectivos de la Policía de Noruega llegaron a la granja de Olaf Tufte, ubicada en la ciudad de Horten, a solo unos 90 kilómetros de Oslo, capital del país nórdico, y encontraron al deportista inconsciente.

Murió un campeón olímpico
El campeón olímpico en 2008. Foto: REUTERS

Los médicos y enfermeros que llegaron al lugar intentaron reanimarlo y luego lo trasladaron en helicóptero a un centro salud de la zona. Sin embargo, el hombre falleció en el camino.

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El comunicado de la Federación Noruega de Remo

El organismo más importante de remo en Noruega se refirió al fallecimiento de Olaf Tufte en su página web y dedicó unas palabras en homenaje al campeón olímpico. “Era un hombre de familia, una persona y un atleta excepcional. Siempre se entregó por completo a quienes lo rodeaban y al remo”, señalaron.

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También indicaron que el remero era una “leyenda” que no se cansaba de mejorar en diversos aspectos su propia práctica del deporte.

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Asimismo, los directivos de la Federación recordaron que la semana pasada había estado en la ciudad Årungen dando una inspiradora charla a jóvenes remeros que van a representar al país en los próximos meses en torneos internacionales.

Murió un campeón olímpico
Murió un campeón olímpico Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Olaf era un hombre positivo y lleno de energía. Que ya no esté con nosotros es simplemente inimaginable. Que su memoria sea recordada con cariño”, concluyeron.

Por otro lado, el organismo también invitó a los aficionados a asistir al velorio del deportista este viernes 24 de julio para darle un último adiós.

Quién era Olaf Tufte, el campeón olímpico que murió a los 50 años

Si bien Olaf Tufte ya se encontraba retirado, nunca dejó de ser uno de los mejores remeros de Noruega. El deportista se coronó con la medalla de oro en Atenas 2004 con 28 años y luego volvió a repetir la hazaña en Beijing 2008, a los 32. Ambas en scull individual.

Además, en Sídney 2000 logró la medalla de plata y en Río de Janeiro 2016, la medalla de bronce. Las dos en doble scull.

Murió un campeón olímpico
Olaf tenía seis medallas de campeonatos mundiales. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

También obtuvo importantes reconocimientos en el Campeonato Mundial de Remo, en el ganó un total de seis medallas en solo ocho años. Asimismo, poseía un premio honorífico por su amplia y exitosa trayectoria que le otorgó la Confederación Deportiva de Noruega.

En cuanto a su familia, el deportista de 50 años estaba en pareja con Aina Tufte y tenía dos hijos.

MuerteDeportista
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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