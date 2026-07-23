Con un guiño a la Selección argentina, Alejandro Garnacho fue presentado en el Aston Villa

Presentación de Alejandro Garnacho en el Aston Villa. Foto: X

Alejandro Garnacho fue presentado oficialmente en el Aston Villa y dejó un claro mensaje para la Selección argentina: en su primera aparición oficial con la camiseta del conjunto de Birmingham posó con una bandera albiceleste sobre sus hombros.

Este gesto del atacante de 22 años rápidamente se volvió una de las imágenes más destacadas del acto y reafirmó su identificación con el país en el cuál no nació pero quiere representar.

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La escena se produjo apenas un día después de concretarse su llegada a préstamo desde Chelsea, club en el que había quedado relegado de la consideración de Xabi Alonso para la próxima temporada.

Más allá de iniciar una nueva etapa en la Premier League, el futbolista aprovechó su presentación para volver a mostrar públicamente su vínculo con Argentina.

Pese a esa ausencia en el Mundial 2026, el Bichito volvió a exhibir la bandera argentina, tal como ya lo había hecho anteriormente durante los festejos por un título con Manchester United.

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Además de las fotografías con la bandera, Garnacho habló sobre su llegada a Aston Villa y destacó la confianza que recibió del entrenador Unai Emery, quien ya había intentado incorporarlo en el mercado de pases anterior.

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“Hablé antes de venir acá. Me dio la confianza. Estoy realmente feliz y no puedo esperar para conocer a los fans”, expresó el atacante en su presentación.

Los detalles del pase de Garnacho al Aston Villa

Alejandro Garnacho dejó el Chelsea y continuará su carrera en el Aston Villa de la Premier League, donde tendrá como compañeros a Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.

Festejo del Dibu Martinez y Emiliano Buendia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions League. Foto: @AVFCOfficial.

El Chelsea confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Alejandro Garnacho ha completado un traspaso de préstamo durante toda la temporada al club Aston Villa de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se convierta en permanente el próximo verano si se cumplen ciertos criterios. Le deseamos lo mejor a Alejandro en su carrera en el Aston Villa”.

Garnacho, de 22 años, viene de tener una floja temporada en el Chelsea, donde convirtió ocho goles y entregó cuatro asistencias en 43 partidos.