Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Con un guiño a la Selección argentina, Alejandro Garnacho fue presentado en el Aston Villa

El Bichito se suma al equipo donde juegan “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía. El delantero llega a préstamo por un año con obligación de compra desde Chelsea.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Presentación de Alejandro Garnacho en el Aston Villa.
Presentación de Alejandro Garnacho en el Aston Villa. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Alejandro Garnacho fue presentado oficialmente en el Aston Villa y dejó un claro mensaje para la Selección argentina: en su primera aparición oficial con la camiseta del conjunto de Birmingham posó con una bandera albiceleste sobre sus hombros.

Este gesto del atacante de 22 años rápidamente se volvió una de las imágenes más destacadas del acto y reafirmó su identificación con el país en el cuál no nació pero quiere representar.

Publicidad

La escena se produjo apenas un día después de concretarse su llegada a préstamo desde Chelsea, club en el que había quedado relegado de la consideración de Xabi Alonso para la próxima temporada.

Más allá de iniciar una nueva etapa en la Premier League, el futbolista aprovechó su presentación para volver a mostrar públicamente su vínculo con Argentina.

Contenido Recomendado

Con un guiño a Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho fue presentado como nuevo jugador del Chelsea

Con un guiño a Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho fue presentado como nuevo jugador del Chelsea

Se confirmó el pase de Alejandro Garnacho al Chelsea:¿cuánto dinero recibirá el Manchester United?

Se confirmó el pase de Alejandro Garnacho al Chelsea: ¿cuánto dinero recibirá el Manchester United?

Pese a esa ausencia en el Mundial 2026, el Bichito volvió a exhibir la bandera argentina, tal como ya lo había hecho anteriormente durante los festejos por un título con Manchester United.

Publicidad

Además de las fotografías con la bandera, Garnacho habló sobre su llegada a Aston Villa y destacó la confianza que recibió del entrenador Unai Emery, quien ya había intentado incorporarlo en el mercado de pases anterior.

Publicidad

“Hablé antes de venir acá. Me dio la confianza. Estoy realmente feliz y no puedo esperar para conocer a los fans”, expresó el atacante en su presentación.

Los detalles del pase de Garnacho al Aston Villa

Alejandro Garnacho dejó el Chelsea y continuará su carrera en el Aston Villa de la Premier League, donde tendrá como compañeros a Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.

Festejo del Dibu Martinez y Emiliano Buendia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions League. Foto: @AVFCOfficial.
Festejo del Dibu Martinez y Emiliano Buendia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions League. Foto: @AVFCOfficial.

El Chelsea confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Alejandro Garnacho ha completado un traspaso de préstamo durante toda la temporada al club Aston Villa de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se convierta en permanente el próximo verano si se cumplen ciertos criterios. Le deseamos lo mejor a Alejandro en su carrera en el Aston Villa”.

Garnacho, de 22 años, viene de tener una floja temporada en el Chelsea, donde convirtió ocho goles y entregó cuatro asistencias en 43 partidos.

Alejandro GarnachoAston VillaMercado de pases
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. De qué murió Bruno Bentancor, el futbolista uruguayo de 22 años que se probó en Riestra y protagonizó una polémica

    De qué murió Bruno Bentancor, el futbolista uruguayo de 22 años que se probó en Riestra y protagonizó una polémica

  2. Luis de la Fuente cargó contra la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026:“Es intolerable e inadmisible”

    Luis de la Fuente cargó contra la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026: “Es intolerable e inadmisible”

  3. Mientras Montiel y Otamendi, sin vacaciones, se ponen a disposición para jugar en River, Quintero pide licencia

    Mientras Montiel y Otamendi, sin vacaciones, se ponen a disposición para jugar en River, Quintero pide licencia

  4. Quién ganó el Prode de Mercado Pago:de cuánto fue el premio tras el Mundial 2026

    Quién ganó el Prode de Mercado Pago: de cuánto fue el premio tras el Mundial 2026

  5. Copa América 2028:cuándo se juega, en qué país será y qué cambios tendrán las eliminatorias

    Copa América 2028: cuándo se juega, en qué país será y qué cambios tendrán las eliminatorias

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La agenda de Javier Milei en Brasil:de la visita a San Pablo al encuentro con Flavio Bolsonaro

La agenda de Javier Milei en Brasil: de la visita a San Pablo al encuentro con Flavio Bolsonaro

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

Economía

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno:busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno: busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

Internacionales

Crece la tensión en Medio Oriente:Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con un “ataque masivo” contra Irán

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

La Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas y crece la tensión con Estados Unidos

Publicidad