Torneo Clausura 2026: las 7 nuevas reglas que implementará la AFA y cambiarán el fútbol argentino tras el Mundial

Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, los tres árbitros argentinos del Mundial 2026. Los cambios que se vienen en el arbitraje local. Foto: NA (Damián Dopacio)

El fútbol argentino iniciará el Torneo Clausura 2026 con una serie de cambios importantes en el reglamento. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que implementará siete nuevas reglas inspiradas en las modificaciones que la FIFA puso en práctica durante la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de hacer los partidos más dinámicos y disminuir las interrupciones.

Las nuevas disposiciones apuntan principalmente a combatir las demoras deliberadas, acelerar las reanudaciones del juego y limitar las protestas excesivas hacia los árbitros. Algunas de estas medidas ya generaron debate durante el Mundial y ahora comenzarán a formar parte del fútbol local.

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Cambios en el arbitraje que ya fueron aplicados durante el Mundial. Foto: FIFA

Las siete nuevas reglas que tendrá el fútbol argentino

Los jugadores reemplazados tendrán solo 10 segundos para salir

A partir del Clausura 2026, los futbolistas que sean sustituidos deberán abandonar el campo de juego en un máximo de diez segundos.

Si el jugador demora más tiempo, el futbolista que iba a ingresar no podrá hacerlo inmediatamente. Deberá esperar hasta la siguiente interrupción del partido y, además, transcurrido un minuto desde la salida del compañero.

La medida busca terminar con una de las maniobras más utilizadas para hacer tiempo durante los minutos finales.

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Los jugadores atendidos deberán esperar un minuto para regresar

Cuando un futbolista reciba atención médica tras una infracción y el rival que cometió la falta no sea sancionado con tarjeta, deberá permanecer un minuto fuera del campo antes de volver a jugar.

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La única excepción será en los golpes en la cabeza que involucren a dos o más jugadores, ya que en esos casos podrán reincorporarse de inmediato por razones de seguridad.

Los equipos dispondrán de apenas cinco segundos para ejecutar un saque de arco o un lateral

Otra de las principales novedades apunta a acelerar el ritmo del juego. Si exceden ese tiempo:

En los laterales, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

En los saques de arco, el árbitro sancionará un tiro de esquina para el adversario.

La intención es reducir las pérdidas deliberadas de tiempo que suelen aparecer cuando un equipo busca conservar un resultado.

La “Ley Prestianni” y nuevas sanciones disciplinarias

Una de las reglas más llamativas será la prohibición de taparse la boca con las manos al hablar con un rival.

La medida, bautizada popularmente como “Ley Prestianni”, surgió tras un episodio protagonizado por el futbolista argentino y Vinícius Júnior. Desde ahora, un jugador que cubra su boca para ocultar lo que dice durante una discusión podrá ser expulsado.

Durante el Mundial 2026 ya hubo un antecedente: Miguel Almirón recibió la tarjeta roja en el encuentro entre Paraguay y Turquía por una acción de estas características.

Miguel Almirón fue expulsado durante el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además, otro cambio importante establece que un futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral.

Cambios en la ley de ventaja y en los penales

La AFA también adoptará un nuevo criterio para la aplicación de la ley de ventaja.

Los árbitros tendrán mayor libertad para permitir que el juego continúe cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación, pero el rival recupere inmediatamente la posesión. De esta manera se evitarán interrupciones innecesarias.

Por otra parte, también cambia la interpretación de los dobles toques involuntarios en los penales.

Los cambios que se vienen en el fútbol argentino. Foto: Pexels

Si el ejecutante toca accidentalmente dos veces la pelota y convierte el gol, el penal deberá repetirse. Si el remate no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor. En una definición por penales, ese intento será considerado fallado.

Con estas siete modificaciones, la AFA busca adaptar el fútbol argentino a los criterios internacionales impulsados por la FIFA y lograr partidos con mayor continuidad, menos demoras y un arbitraje más eficiente durante el Torneo Clausura 2026.