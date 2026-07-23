Quién es Celeste Rey, la esposa de Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi junto a su esposa. Foto: Instagram @nicolasotamendi30

Celeste Rey es la esposa de Nicolás Otamendi, una pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Más allá de la enorme exposición mediática del defensor central, su pareja mantiene un perfil altamente reservado, lejos del ojo público y las redes sociales.

La historia de amor entre ambos viene de larga data: se conocieron durante la adolescencia en Buenos Aires, donde forjaron una profunda amistad. Sin embargo, la vida los separó durante un tiempo hasta que se dio el reencuentro definitivo en Europa. Hoy son padres de tres hijos, Morena, Mía y Valentín Otamendi.

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Rey posee un rotundo rechazo a la exposición en el mundo digital. Mientras que las plataformas suelen ser una vidriera para las parejas de los jugadores, la mujer de Otamendi opta por mantener sus cuentas privadas, por lo que la única manera en la que se puede ver es a través de las publicaciones que le dedica el propio defensor.

Nicolás Otamendi junto a su esposa. Foto: Instagram @nicolasotamendi30

La historia de amor de Celeste Rey y Nicolás Otamendi

Celeste Rey es la pareja de Nicolás Otamendi desde el año 2015. A pesar de la gran fama de su esposo, ella mantiene un perfil bajo y trata de mantener en ese lado a sus hijos para que no queden expuestos ante los medios. Si bien se conocen desde la adolescencia, ambos se reencontraron en Gran Bretaña, cuando el defensor pertenecía al Manchester City. Desde ese entonces, la pareja no se volvió a separar.

En un principio mantuvieron el romance bajo reserva, hasta que en 2017 fueron fotografiados por los paparazzis saliendo de un restaurante, por lo que el jugador dio a conocer públicamente su relación y compartió su felicidad en las redes sociales.

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Desde que son pareja, Celeste Rey suele acompañar junto a sus hijos a todas las competencias que tiene Otamendi. En el Mundial de 2018 estuvo junto a él, apoyándolo en los difíciles momentos que marcaron a la Selección en dicho torneo.

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En la Copa América 2021 no pudieron estar juntos por las medidas de Covid-19, pero un año después, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Rey acompañó junto a Morena, Mía y Valentín a su esposo, que se terminaría consagrando como campeón mundial.

Nicolás Otamendi junto a su esposa. Foto: Instagram @nicolasotamendi30

En la Copa América 2024, Celeste fue junto a sus hijos a Estados Unidos para acompañar a Otamendi y se los pudo ver festejando el título en el césped del estadio. Aprovechando que sus hijos estaban de vacaciones, se quedaron algunos días en el país disfrutando del mar.

Ya en el Mundial 2026, la familia estuvo reunida de nuevo, apoyando al defensor en el último torneo que disputaría con la camiseta de la Selección Argentina y cuyo sueño terminó con el subcampeonato del mundo.

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina: la emotiva carta

A pocos días de la final del Mundial 2026, el defensor anunció su retiro la “Albiceleste” con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, la cual acompañó con un video que repasa algunos de los momentos más destacados de su trayectoria en el combinado nacional.

“Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, señaló el flamante refuerzo de River.

Además, señaló que “el destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo” y afirmó: “No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

Antes de cerrar la carta, Otamendi le habló a los futbolistas que siguen en la Selección Argentina. “Les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, afirmó.

“Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo”, cierra la emotiva carta de Otamendi.