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Cuando el dedo acusador también fue apuntado: el tenista argentino Marco Trungelliti denunció racismo por parte del público en España

En el último Masters 1000 de Madrid, el santiagueño había denunciado agravios por parte del público madrileño durante su partido con el local Daniel Mérida. La doble vara europea sobre una cuestión tan sensible como la discriminación.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Madrid.
Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Madrid. Foto: EFE
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En días donde el pueblo argentino es duramente castigado por insólitas denuncias de racismo, vale la pena recordar el momento, en el último Masters 1000 de Madrid, cuando el tenista argentino Marco Trungelliti criticó en sus redes sociales el comportamiento del público español de la Caja Mágica durante su partido ante el loca Daniel Mérida y denunció comportamientos racistas y faltas de respeto de algunos seguidores en la tribuna.

Durante el partido disputado en la cancha 3 de la Caja Mágica hubo tensión, especialmente en el tercer set, el definitivo para definir al ganador.

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El estadio estaba lleno y tuvo que ser interrumpido durante varios minutos por la negativa de Trungelliti a seguir con el choque debido al comportamiento del público.

Incómodo momento de Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Madrid. Video: x

Sin embargo, en lugar de concientizar, la situación escaló y el argentino pidió la presencia del supervisor y denunció insultos.

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El sonido de bocinas y silbidos molestaron al jugador en un ambiente más propio de partidos de Copa Davis o de otros deportes, como el fútbol, que del tenis.

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El jugador santiagueño no se bancó la incómoda situación y se encaró con algunos fanáticos.

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Denuncia de racismo de Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Madrid.
Denuncia de racismo de Marco Trungelliti en el Masters 1000 de Madrid. Foto: Instagram

Tras su eliminación, Trungelliti hizo público su malestar con lo sucedido y aprovechó su cuenta de instagram para apuntar contra los seguidores de la Caja Mágica de racismo y de faltar al respeto.

“Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No”, señaló en Instagram.

Un claro ejemplo de que la superioridad moral de la que nos quieren convencer desde el Viejo Continente no es tal. El dedo acusador también terminó apuntado...

RacismoTenisEspañaMarco TrungellitiMasters 1000 de Madrid
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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