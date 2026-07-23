“Te comemos el hígado”: la muestra de apoyo de Anto Roccuzzo en redes en medio de la campaña Anti-Argentina

La publicación que compartió Antonela Roccuzzo sobre los argentinos que se viralizó en redes. Foto: redes sociales.

Luego de la final del Mundial 2026, el clima alrededor de la Selección argentina quedó atravesado por la repercusión que generó el partido en las redes sociales. A las críticas de parte de la prensa internacional se sumó una campaña Anti-Argentina que rápidamente se viralizó y desató un fuerte debate entre los usuarios.

En ese contexto, miles de hinchas salieron a respaldar a la Albiceleste y, en las últimas horas, Antonela Roccuzzo también hizo un gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo. Sin publicar un mensaje propio, la esposa de Lionel Messi resposteó una publicación de la periodista Connie Ansaldi, una acción que muchos entendieron como una defensa de la Selección y de la Argentina frente a las críticas recibidas.

Qué mensaje compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales

La reflexión que compartió la modelo y empresaria se trata del fuerte sentimiento y unión que se despertó entre los argentinos tras los cuestionamientos del exterior.

“Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO”, dice la imagen que compartió la rosarina.

La publicación que compartió Antonela Roccuzzo sobre los argentinos que se viralizó en redes. Foto: redes sociales.

Además, la periodista completó el mensaje con una frase contundente: “Orgullosa de ser argentina”. Si bien la modelo no agregó ningún tipo de mensaje personal, compartir esa publicación fue interpretado por los usuarios como una forma de respaldar al país en medio de la repercusión que dejó la derrota en la final del Mundial y la ola de críticas que surgieron los últimos días.

Antonela y Lionel Messi llegaron a Rosario después de la final del Mundial 2026 ante España

Este martes 21 de julio, muy temprano por la mañana, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, llegaron a Rosario para pasar unos días en familia tras la final del Mundial antes de regresar a Estados Unidos, donde el capitán tiene compromisos con el Inter Miami.

A diferencia del resto del plantel argentino, que arribó al país el día anterior, Messi no viajó junto a sus compañeros. Desde Nueva Jersey, donde se disputó la final, voló primero a Miami, ciudad en la que reside, y horas más tarde emprendió viaje hacia Rosario junto a su familia.

La llegada de Messi a la Argentina tras el Mundial 2026. Foto: X/@SC_ESPN

Uno de los principales motivos de su regreso a la ciudad santafesina es el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi. Desde hace un tiempo atraviesa una situación compleja que, según trascendió, afectó profundamente al capitán argentino. Durante el Mundial, incluso, se lo vio emocionarse y llorar en varias oportunidades, y él mismo reconoció que estaba atravesando un difícil momento personal.

Qué dijo Antonela Roccuzzo después de la derrota ante España en la final del Mundial

Poco después de la final, Antonela se tomó un tiempo para dedicarle un tierno posteo a su esposo Lionel Messi: “Siempre vas a ser el mejor”, le escribió en instagram.

“No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, agregó, junto a dos fotos del capitán, una que lo muestra levantado en el aire por sus compañeros, en el ya clásico festejo de la Scaloneta.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado“.