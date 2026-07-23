Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

“Te comemos el hígado”: la muestra de apoyo de Anto Roccuzzo en redes en medio de la campaña Anti-Argentina

La empresaria y modelo utilizó sus redes sociales para dejar entrever un mensaje de apoyo al país en medio de la ola de críticas que recibió tras la final del Mundial 2026.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La publicación que compartió Antonela Roccuzzo sobre los argentinos que se viralizó en redes.
La publicación que compartió Antonela Roccuzzo sobre los argentinos que se viralizó en redes. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Luego de la final del Mundial 2026, el clima alrededor de la Selección argentina quedó atravesado por la repercusión que generó el partido en las redes sociales. A las críticas de parte de la prensa internacional se sumó una campaña Anti-Argentina que rápidamente se viralizó y desató un fuerte debate entre los usuarios.

En ese contexto, miles de hinchas salieron a respaldar a la Albiceleste y, en las últimas horas, Antonela Roccuzzo también hizo un gesto que fue interpretado como una muestra de apoyo. Sin publicar un mensaje propio, la esposa de Lionel Messi resposteó una publicación de la periodista Connie Ansaldi, una acción que muchos entendieron como una defensa de la Selección y de la Argentina frente a las críticas recibidas.

Qué mensaje compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales

La reflexión que compartió la modelo y empresaria se trata del fuerte sentimiento y unión que se despertó entre los argentinos tras los cuestionamientos del exterior.

“Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO”, dice la imagen que compartió la rosarina.

Contenido Recomendado

Raíces de Funes:el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

Raíces de Funes: el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para descansar tras el Mundial 2026

Lionel Messi llegó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para descansar tras el Mundial 2026
La publicación que compartió Antonela Roccuzzo sobre los argentinos que se viralizó en redes. Foto: redes sociales.

Además, la periodista completó el mensaje con una frase contundente: “Orgullosa de ser argentina”. Si bien la modelo no agregó ningún tipo de mensaje personal, compartir esa publicación fue interpretado por los usuarios como una forma de respaldar al país en medio de la repercusión que dejó la derrota en la final del Mundial y la ola de críticas que surgieron los últimos días.

Antonela y Lionel Messi llegaron a Rosario después de la final del Mundial 2026 ante España

Este martes 21 de julio, muy temprano por la mañana, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, llegaron a Rosario para pasar unos días en familia tras la final del Mundial antes de regresar a Estados Unidos, donde el capitán tiene compromisos con el Inter Miami.

A diferencia del resto del plantel argentino, que arribó al país el día anterior, Messi no viajó junto a sus compañeros. Desde Nueva Jersey, donde se disputó la final, voló primero a Miami, ciudad en la que reside, y horas más tarde emprendió viaje hacia Rosario junto a su familia.

La llegada de Messi a la Argentina tras el Mundial 2026. Foto: X/@SC_ESPN

Uno de los principales motivos de su regreso a la ciudad santafesina es el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi. Desde hace un tiempo atraviesa una situación compleja que, según trascendió, afectó profundamente al capitán argentino. Durante el Mundial, incluso, se lo vio emocionarse y llorar en varias oportunidades, y él mismo reconoció que estaba atravesando un difícil momento personal.

Qué dijo Antonela Roccuzzo después de la derrota ante España en la final del Mundial

Poco después de la final, Antonela se tomó un tiempo para dedicarle un tierno posteo a su esposo Lionel Messi: “Siempre vas a ser el mejor”, le escribió en instagram.

“No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, agregó, junto a dos fotos del capitán, una que lo muestra levantado en el aire por sus compañeros, en el ya clásico festejo de la Scaloneta.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado“.

Antonela RoccuzzoLionel Messi
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Murió Pato Strunz:qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

    Murió Pato Strunz: qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

  2. Raíces de Funes:el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

    Raíces de Funes: el exclusivo complejo que construye la familia de Antonela Roccuzzo en Santa Fe

  3. Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires:qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

    Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires: qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

  4. Conmoción en el folklore:murió el integrante de un histórico cuarteto del norte argentino

    Conmoción en el folklore: murió el integrante de un histórico cuarteto del norte argentino

  5. Tras ser cancelada por celebrar el triunfo de España, Rosalía se disculpó con sus fanáticos argentinos:“Mala mía”

    Tras ser cancelada por celebrar el triunfo de España, Rosalía se disculpó con sus fanáticos argentinos: “Mala mía”

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

La reunión clave de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich con aliados para afinar la letra del proyecto de Propiedad Privada

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

Economía

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno:busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno: busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

Internacionales

“Regalo de cortesía personal”:José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

“Regalo de cortesía personal”: José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio tras el escándalo de las joyas en su caja fuerte

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

La Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas y crece la tensión con Estados Unidos

24.000 pétalos de rosa, un beso prohibido y un final inesperado:a 40 años de la boda del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

Publicidad