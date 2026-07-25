La novia de Marcos Senesi, Kelci Rose, compartió un video con el regalo que Messi les hizo a los jugadores de la Selección tras el Mundial

Kelci Rose y el regalo que Messi le hizo a todos los jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial 2026. Foto: Captura de video.

A pocos días de la final del Mundial 2026, la intimidad de la Selección Argentina volvió a generar repercusión en las redes sociales. Esta vez fue Kelci Rose, pareja del defensor Marcos Senesi, quien reveló el regalo que Lionel Messi decidió hacerle a cada uno de los futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

La influencer y futbolista compartió un video en TikTok donde realizó un “unboxing” del bolso personalizado que recibió Senesi tras la competencia y mostró el exclusivo presente que el capitán argentino preparó para todos sus compañeros.

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Kelci Rose y el regalo que Messi le hizo a todos los jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial 2026. Foto: Captura de video.

El regalo de Lionel Messi para todo el plantel argentino

Vestida con la camiseta de la Selección Argentina utilizada en el Mundial de Alemania 2006, Kelci Rose comenzó mostrando el bolso oficial que recibió Marcos Senesi.

“Necesito mostrarles algo realmente genial”, comentó al iniciar el video, mientras exhibía el equipaje personalizado con el nombre del defensor.

Sin embargo, la verdadera sorpresa apareció cuando comenzó a sacar los objetos del interior.

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Según explicó, Lionel Messi regaló a cada integrante del plantel un set completo para tomar mate, compuesto por un termo Stanley color dorado, un mate y sus accesorios.

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Kelci Rose mostró el regalo que le hizo Messi a todos los jugadores de la Selección Argentina. Video: X.

“Esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él”, contó la joven mientras enseñaba cada uno de los elementos.

Además, explicó que Senesi le había pedido que guardara el obsequio para llevarlo a Miami y hasta le entregó yerba para que pudiera comenzar a conocer la tradicional infusión argentina.

El divertido momento de Kelci Rose con la bombilla

Uno de los momentos que más llamó la atención del video ocurrió cuando la futbolista intentó explicar cada una de las piezas del set matero.

Al llegar a la bombilla, reconoció entre risas que no recordaba su nombre en español.

“Voy a decirle pajilla... pero no es pajilla”, comentó, provocando cientos de reacciones entre los usuarios argentinos que rápidamente le respondieron en los comentarios cuál era el término correcto.

La influencer calificó el regalo como “muy tierno” y destacó el gesto que tuvo Messi con todos sus compañeros luego de un torneo cargado de emociones.

Kelci Rose vivió un Mundial con emociones encontradas

La joven británica fue una de las protagonistas inesperadas del Mundial por su particular historia personal.

Nacida en Inglaterra y futbolista profesional, acompañó a Marcos Senesi durante toda la competencia desde las tribunas. Sin embargo, el momento más especial llegó en la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Antes del partido publicó un video en el que escribió con humor: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido...”, reflejando el conflicto entre apoyar al país donde nació o celebrar los éxitos deportivos de su pareja.

El encuentro en las tribunas de Kelci Rose con Marcos Senesi tras la victoria de la ARgentina frente a Inglaterra. Video: X/@TyCSports

Tras la victoria argentina, también expresó el orgullo que sentía por la selección inglesa y compartió imágenes de los futbolistas despidiéndose de los hinchas.

Más tarde publicó una serie de fotografías junto a Senesi y escribió un mensaje donde resumió sus sentimientos: aseguró sentirse orgullosa por el recorrido de Inglaterra y, al mismo tiempo, por el logro de su pareja de disputar la final del Mundial.

El video del regalo de Messi rápidamente se volvió viral y volvió a mostrar uno de los aspectos más valorados del capitán argentino: los gestos de compañerismo que mantiene con el grupo incluso después de un torneo de máxima exigencia.