Murió Horacio Muratore: el dirigente que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Horacio Muratore Foto: Wikipedia

El básquet argentino está de luto por la muerte de Horacio Muratore, uno de los dirigentes más influyentes que tuvo este deporte en el país y protagonista institucional de una etapa histórica para la Selección Argentina. El tucumano falleció a los 74 años, según informaron distintos medios nacionales, y su partida generó profundo pesar en el ambiente deportivo.

Muratore no fue solo un dirigente de extensa trayectoria. Su nombre quedó asociado a un período irrepetible del básquet nacional, con la consolidación de la Generación Dorada, el subcampeonato mundial en Indianápolis 2002, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el bronce olímpico en Beijing 2008.

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Quién fue Horacio Muratore y por qué su muerte impacta al deporte argentino

Nacido en San Miguel de Tucumán en noviembre de 1951, Horacio Muratore inició su vínculo con la pelota naranja desde un lugar muy cercano al juego: fue jugador de Tucumán BB, institución que más tarde también presidió y que funcionó como punto de partida para una carrera dirigencial de más de cuatro décadas.

Además de su recorrido deportivo, Muratore se recibió de contador público en la Universidad Nacional de Tucumán, donde también ocupó diferentes funciones. Esa combinación entre formación profesional, gestión institucional y pasión por el básquet terminó convirtiéndolo en una figura clave para el crecimiento del deporte tanto a nivel local como internacional.

De Tucumán BB a la Confederación Argentina de Básquet

La carrera de Muratore tomó dimensión nacional cuando presidió la Federación Tucumana de Básquetbol entre 1983 y 1992. Ese último año asumió al frente de la entonces Confederación Argentina de Básquetbol, cargo que ocupó hasta 2008.

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Horacio Muratore Foto: Wikipedia

Durante esos 16 años, el básquet argentino atravesó una transformación profunda. Bajo su gestión se fortaleció la estructura que acompañó el crecimiento de una camada inolvidable de jugadores encabezada por nombres como Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez.

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El legado de Muratore en la Generación Dorada

Hablar de Horacio Muratore es hablar, inevitablemente, de la etapa más exitosa de la Selección Argentina de básquet. Durante su conducción, el equipo nacional alcanzó resultados que cambiaron para siempre la historia del deporte argentino: la plata en el Mundial de Indianápolis 2002, el oro olímpico en Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008.

Horacio Muratore Foto: captura video tyc sports

La Generación Dorada no solo ganó títulos. También instaló al básquet argentino en la elite mundial y construyó una identidad competitiva basada en talento, carácter, juego colectivo y sentido de pertenencia. En ese proceso, Muratore ocupó un rol dirigencial central, acompañando desde la gestión una etapa que todavía hoy es recordada como una de las más brillantes del deporte nacional.

El primer argentino que llegó a la presidencia de FIBA

La influencia de Muratore no se limitó a la Argentina. También presidió la Confederación Sudamericana de Básquet entre 1993 y 2006 y ocupó diferentes cargos en FIBA Américas, donde fue vicepresidente y luego presidente entre 2009 y 2014.

El punto más alto de su carrera internacional llegó en 2014, cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA. Con ese nombramiento, se convirtió en el primer argentino en conducir el máximo organismo mundial de este deporte. Permaneció en el cargo hasta 2019 y, tras finalizar su mandato, continuó vinculado a la entidad como presidente de la Fundación FIBA y presidente honorario.