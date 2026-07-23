Juan Román Riquelme habló de todo: la vuelta de Villa, el futuro de Zeballos y la ampliación de La Bombonera

Juan Román Riquelme. Foto: Captura de video.

Juan Román Riquelme habló de todo en la previa del inicio del segundo semestre, en la que Boca buscará ir por la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo local.

El primero de los temas a tratar fue La Bombonera, en el que el presidente del club de La Ribera destacó los avances en Brandsen 805: “Estamos en el lugar más lindo del mundo, disfrutamos de estar en casa cada día. Esperemos que mañana la cancha esté linda, que los jugadores puedan hacerlo bien y puedan ganar. La gente que viene al sector L será muy bonito, vamos a inaugurar este lugar. Queremos que los hinchas estén cada día más cómodos”.

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“Esto va a seguir creciendo. A fin de año llegan las pantallas de todos lados. Andamos caminando a las tres de la madrugada y los vecinos se sienten contentos porque hay más participación de ellos. Hay más luces, la gente camina más. La gente del barrio se siente contenta”, completó al respecto.

Ante la consulta sobre la vuelta de Sebastián Villa al club, el mandamás xeneize ratificó que “en el momento que tuviera una sentencia dejaría de jugar, y fue lo que pasó”.

“Se fue a Mendoza a jugar, nadie preguntaba nada. Ya cumplió su sentencia. El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También creemos que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo. Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca, si no no podía jugar. Pero él jamás se presentó en algún lado a sacarle plata a Boca. Ahora está contento, creemos que puede ayudar al equipo. Esto es una opinión mía: todos merecemos una oportunidad, ojalá él la pueda disfrutar mucho”, cerró.

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Además, el presidente no habló sobre una posible salida de Exequiel Zeballos y afirmó que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena fue su primera y única opción para reemplazar a Claudio Úbeda de cara al segundo semestre.

Para cerrar la charla, Riquelme dejó en claro cuáles son los objetivos xeneizes para la segunda mitad del 2026: “Boca siempre tiene que intentar llegar hasta la final, en todo. El fútbol es competir, siempre querés ganar, y si no ganás te tiene que doler mucho. Y lo tenés que volver a intentar. Y si lo lograste que tenés que volver a ganar. Ojalá este semestre podamos lograr cosas importantes y ojalá que a fin de año podamos festejar”.