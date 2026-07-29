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La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: “Fue una decisión aceptada con respeto”

“Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin”, comienza el texto que publicaron.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación.
La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación. Foto: redes sociales.
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La Joaqui y Luck Ra confirmaron este martes su separación a través de un comunicado en redes sociales. Con un mensaje conjunto, la expareja buscó poner fin a las especulaciones y explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo, en buenos términos y con respeto mutuo.

Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin”, comienza el texto que publicaron.

En el comunicado, ambos aclararon que la separación no estuvo motivada por una falta de amor o conflictos familiares, sino por el hecho de atravesar momentos y proyectos de vida diferentes.

Se separaron Luck Ra y La Joaqui. Foto: redes sociales.

Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos”, expresaron. Además, remarcaron que Facundo —nombre real de Luck Ra— “siempre amó” a las hijas de La Joaqui y que ellas también le tienen un gran cariño.

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La pareja aseguró que, pese a la ruptura, conserva los mejores recuerdos de la relación y el aprendizaje que les dejó el tiempo compartido.

El pedido de La Joaqui y Luck Ra tras confirmar la separación

En la parte final del comunicado, los artistas agradecieron el apoyo que recibieron durante su noviazgo y solicitaron respeto por su privacidad para atravesar este momento. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, señalaron.

También dedicaron unas palabras a los medios de comunicación, a quienes agradecieron la difusión y el acompañamiento a lo largo de su relación, aunque pidieron “piedad mediática” para afrontar la separación con la mayor tranquilidad posible.

La pareja se habría separado
La Joaqui y Luck Ra Foto: Redes sociales / Instagram

“Está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”, concluye el mensaje.

Con este comunicado, La Joaqui y Luck Ra pusieron fin a los rumores sobre una posible crisis y confirmaron oficialmente que tomaron caminos separados, dejando en claro que la decisión fue consensuada y que mantienen el respeto y el afecto mutuo.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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